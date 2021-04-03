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Atama kararları Resmi Gazete’de: Sağlık Bakan Yardımcısı değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe görevinden alındı. Yerine Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Doç. Dr. Tolga Tolunay getirildi.

Haber Merkezi AA
Atama kararları Resmi Gazete’de: Sağlık Bakan Yardımcısı değişti
Resmi Gazete

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda açık bulunan Tabii Kaynaklar Daire Başkanlığı'na Leman Çetiner atandı.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Bora Ülker atandı.

  • Yapılan atamaların 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Sağlık Bakan yardımcısı değişti

Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe görevden alındı, bu göreve Tolga Tolunay atandı.

Kilis'te 1977'de doğan Tolunay 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Tolunay, 2004-2009 yıllarında Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık eğitimini tamamladı.

Doç. Dr. Tolga Tolunay
Doç. Dr. Tolga Tolunay

2010-2014 yıllarında Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde uzman doktor olarak çalıştı. Aynı hastanede 2014-2018 yıllarında Başhekim Yardımcısı olarak görev yapan Tolunay, 2018'de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi kadrosuna yardımcı doçent olarak atandı ve 2019'da doçent unvanını aldı.

Uzmanlık alanları biyomekanik, omurganın klinik biyomekaniği, implant tasarımı ve ortopedik tümör cerrahisi olan Tolunay, TİTCK İleri Tedaviler ve Greft Danışma Komisyonu Üyeliği, TÜBİTAK TEYDEB USETEG Çağrı Programı Danışma Kurulu Üyeliği ve KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı Komisyon Üyeliği görevlerinde bulundu. Tolunay, 2016'dan bu yana bilimsel komisyonlarda görev alıyor.

TİTCK Başkanlığına geçen yıl ağustos ayında getirilen, evli ve 2 çocuk babası Tolunay, İngilizce biliyor.

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