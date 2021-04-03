On üç ülkeye yeni büyükelçi atandı

Spor

Vazgeçilmez olacağız

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa şampiyonaları ve dünya kupalarında istikrarlı bir şekilde yer almamız gerektiğini söyledi. Güneş, “Dünya çapında bir Türkiye hedefliyoruz. Bunun için de büyük turnuvaların vazgeçilmezlerinden olmamız gerekiyor. Hiçbir zaman vazgeçmeyen, sahada savaşan bir takım izlettirmek önceliğimiz olacak. Bunu da herkese göstereceğiz” dedi.