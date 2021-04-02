Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan AB ülkelerine reform brifingi

Geçtiğimiz günlerde Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından detayları açıklanan Ekonomi Reform Paketi'nin ardından AK Parti milletvekilleri tarafından bugün TBMM Başkanlığına ekonomiye ilişkin yeni kanun teklifi sunuldu.

Teklifle, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları ile son dönemde vatandaşlardan gelen taleplerin karşılanması amacıyla çeşitli konularda kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesinin amaçlandığı belirtilerek, toplam 9 farklı kanunda değişiklik yapıldığı ifade edildi.

GÜNDEM AK Parti'nin ekonomiye ilişkin kanun teklifi TBMM'de

"Ekonomi reformlarını hayata geçirme konusunda ne denli kararlı olduğumuzu göreceksiniz"

Söz konusu gelişmenin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerine ekonomi reformlarını anlattı.

Büyükelçilere Türkiye ekonomisinin genel görünümü hakkında da bilgi veren Elvan, "Türkiye'nin ekonomi reformlarını hayata geçirme konusunda ne denli kararlı olduğunu tüm muhataplarımızla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

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"Verimli tartışmalar gerçekleştirdik"

Bakan Elvan, görüşmelere ilişkin yaptığı değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi reformlarını kamuoyuyla paylaşmasının hemen ardından, gerek yatırımcılardan gerekse yabancı misyon temsilcilerinden reformların içeriğine ilişkin toplantı talepleri aldık. Bu talepleri yerine getirmeyi son derece önemsiyoruz. AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle gerçekleştirdiğimiz bugünkü toplantıda küresel ekonomik görünüm, Türkiye ekonomisine ilişkin temel göstergeler ve ekonomik reformlarımızın detaylarını paylaştık, soru-cevap bölümünde de verimli tartışmalar gerçekleştirdik.

Toplantıda, kamu maliyesi disiplini, enflasyonla mücadele, finansal sektörün güçlendirilmesi, cari açığın azaltılması ve istihdamın teşvik edilmesi alanlarındaki politikalarımıza ayrıntılı değindik. Makroekonomik istikrarın temel önceliğimiz olduğunun da altını çizdik. Ekonomi reformlarımıza ilişkin bilgilendirme toplantılarına önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz."

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