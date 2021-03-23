Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Elvan Ekonomi reformlarımızın takvimini tamamladık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Ekonomi reformlarımızın takvimini tamamladık

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin reform takvimini tamamladıklarını, Bakanlığın internet sitesinden takvime ulaşılabileceğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Ekonomi reformlarımızın takvimini tamamladık
Lütfi Elvan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Mart'ta açıkladığı, ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütmeye yönelik Ekonomi Reformları Eylem Planı takvimi, ilgili Bakanlıkların ve kurumların yol haritası belli oldu.

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonomi Reformlarımızın takvimini tamamladık. Bakanlığımızın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

  • Ekonomi Reformları Eylem Planının kalem kalem maddelerine ulaşmak için tıklayınız...

Eylem planı Kamu Maliyesi, Fiyat İstikrarı, Finansal Sektör, Cari Açık, İstihdam, Kurumsal Yönetişim, Yatırımların Teşvik Edilmesi, İç Ticaretin Kolaylaştırılması, Rekabet, Piyasa Gözetimi ve Denetimi olmak üzere 10 başlıkta ana eylemlerden oluştu.

Söz konusu takvime göre Ekonomi Reform Paketi'ndeki tüm eylemler 2023 yılının mart ayına kadar tamamlanacak.

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