Madde madde ekonomi reform paketinin detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vergi gelirlerinden, gayrimenkul satışına ve akaryakıt kaçakçılığına kadar çok sayıda alan için düzenlemeler içeren ekonomi reform paketini açıkladı. İşte madde madde ekonomi reform paketi:

VERİMLİ OLMAYAN DÖNER SERMAYE KAPATILACAK

Meclisin bütçe hakkının kapsamını genişletirken, şeffaflık ve hesap verebilirlik artırılacak. Döner sermayeler gözden geçirilecek, verimli olmayanlar kapatılacak ve diğerlerin de kademeli şekilde merkezi yönetim bütçesine, dolayısıyla Meclis denetimi kapsamına alınacak.

KAMUDA TAŞIT ALIMINA KISITLAMA

Bütçe dışında olan ihtiyaçlar acil olmadıkça kısıtlanacak. Kamuda taşıt alımı ve kiralanması gibi harcamalara sınırlama getirilecek.

TL CİNSİNDEN BORÇLANMAYA ÖNCELİK

Borç stokunun dış şoklara karşı duyarlılığını azaltabilmek için döviz cinsi borçların toplam borç stoku içerisindeki payı düşürülecek. Ağırlıklı olarak TL ile borçlanılacak, Türk Lirası cinsi senetler kullanılacak.

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850 BİN ESNAFA VERGİ MUAFİYETİ

Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutulacak. Beyan yükümlülükleri kaldırılacak.

DİJİTAL VERGİ DAİRESİ UYGULAMASI

7 gün 24 saat çalışacak Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulaması başlatılacak. Elektronik defter uygulaması ile vergi kayıpları ortadan kaldırılacak.

KAMU İHALELERİ İÇİN DİJİTAL SİSTEM

Kamu alım ihalelerinde dijital sisteme geçilecek. Kamu alımlarında yerli ürünlere yönlendirme yapılacak. İthal ürün kullanımının azaltılması için merkezi izleme sistemi kurulacak.

GIDA FİYATLARINI TAKİP İÇİN ERKEN UYARI SİSTEMİ

Hedef, tek haneli düşük enflasyon oranlarına ulaşmak. Gıda Komitesinin politika önerilerini şekillendirebilmesini ve piyasanın etkin çalışabilmesini temin için veri akışını sağlayacak bir erken uyarı sistemi kurulacak.

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ÇİFTÇİLERE YÖNELİK DİJİTAL TARIM PAZARI

Tarlada ve hallerde kalan taze meyve ve sebzeleri piyasaya kazandıracak mekanizmalar geliştiriliyor. Erken uyarı sistemi üzerinden özellikle üretim, toptan ve perakende aşamasında gıda zincirinin tamamı anlık olarak takip edilerek raporlanacak. Anlık veri akışı sayesinde karar alma hızı artacak. Dijital Tarım Pazarı sayesinde her ölçekteki çiftçi, ürünü için pazar bulabilecek. Fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için sözleşmeli tarım mekanizması oluşturuluyor.

DİJİTAL PARA İÇİN HUKUKİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPI

Dijital paranın ekonomik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları atıyoruz. Reel sektör şirketlerimiz için tahvil fonu kuruyoruz. Bu fon şirketlerimize güvence sağlayacak.

18 YAŞ ALTINA BES İMKANI

Bireysel emeklilik sistemini çok daha geniş kesimlere yaygınlaştırıyoruz. 18 yaş altının bireysel emeklilik sistemine girişini engelleyen noktaları ortadan kaldırıyoruz.

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GENÇ GİRİŞİMCİLER İÇİN KİTLE FONLAMASI PLATFORMU

Genç girişimciler için de çok önemli bir adım atılıyor. Kitle fonlaması platformları hayata geçirilecek.

SAĞLIK VE YAZILIM ENDÜSTRİLERİ KURULUYOR

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kurulacak. Stratejik malzemelerin rekabetçi bir şekilde üretilmesi ve geliştirilmesi bu başkanlık çatısı altında yürütülecek. Benzer şekilde Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olacak Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı da kurulacak.

İLAVE İSTİHDAM İÇİN İLK 6 AY ÖDEMESİZ KREDİ

Salgının istihdam piyasalarında oluşturduğu tahribatı gidermek için ilave İstihdama Finansman Desteği adıyla yeni destek modeli getirildi. Firmalar, istihdama kattıkları her bir ilave kişi için Kredi Garanti Fonu kefaletiyle 24 ay vadeli, ilk 6 ayı ödemesiz 100 bin liralık kredi kullanabilecek.

KAMU GÖREVLİLERİNE YÖNETİMDE TEK BİR GÖREV

Kamu görevlileri, kadrolarına bağlı pozisyonları dışında, en fazla bir kurumun yönetim veya denetim kurullarında görev alabilecek.

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PİYASA DENETİM VE GÖZETİM KURUMU

Tüketicinin korunması, kayıtlılığın artması ve piyasada haksız rekabetin etkin bir biçimde önlenmesi amacıyla bağımsız bir Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu kurulacak.