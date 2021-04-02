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POLİTİKA

AK Parti'nin ekonomiye ilişkin kanun teklifi TBMM'de

AK Parti'nin ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Yasa teklifine göre; yiyecek içecek sektöründeki iş yerlerinin nisan ve mayıs aylarında ilişkin sosyal güvenlik primleri işsizlik sigortası fonundan karşılanacak. Yiyecek içecek sektöründe çalışıp nisan-mayıs aylarında ücretsiz izne ayrılanlara 1500 TL ödenecek.

Haber Merkezi AA
AK Partinin ekonomiye ilişkin kanun teklifi TBMMde
TBMM

Geçtiğimiz günlerde açıklanan Ekonomi Reform Paketi'nin ardından AK Parti milletvekilleri hakerete geçti, TBMM Başkanlığına ekonomiye ilişkin yeni kanun teklifi sundu. Teklifle, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları ile son dönemde vatandaşlardan gelen taleplerin karşılanması amacıyla çeşitli konularda kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesinin amaçlandığı belirtilerek, toplam 9 farklı kanunda değişiklik yapıldığı ifade edildi.

Madde madde kanun teklifi

Meclis'e sunulan kanun teklifi içerisinde şu maddeler yer aldı:

- Teklif ile çiftçilerin 31/12/2020 tarihi itibariyle tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış Tarım Kredi Kooperatiflerine olan tarımsal kredi borçları yapılandırılıyor.

- Zaman aşımı nedeniyle TMSF’ye ve Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredilen alacak ve emanetlerin, hak sahiplerinin talepleri durumunda iade edilerek mülkiyet hakkının güvence altına alınıyor.

- Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde çalışanların Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonundan karşılanması ve yine bu sektörde çalışıp nisan ve mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara bin 500 TL ödeme yapılması ve gerekli teknik altyapının bulunduğu ceza infaz kurumlarında hükümlülerin elektronik yöntemlerle de mektup alıp gönderebilmelerine imkân sağlanıyor.

- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun menkul ve gayrimenkul mal satışlarına yönelik hükümlerinde değişiklik yapılarak haczedilen malların elektronik ortamda da satışının sağlanıyor.

- Kurumlar Vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için ise yüzde 23 oranında uygulanacak.

- Hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki ayın dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapılıyor.

- SGK prim teşviki, destek ve indirimlerinden 6 ay geriye dönük olarak yararlanabilme uygulamasına son veriliyor.

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