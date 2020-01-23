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İSTANBUL

Ataşehir'de otomobille kaza yapan 14 yaşındaki çocuk bacağından oldu

Ataşehir'de otomobille kaza yapan 14 yaşındaki çocuk bacağından oldu

Ataşehir'de 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil, önce bariyerlere daha sonra köprü ayağına çarptı. Kazada, araç içerisinde sıkışan çocuğun bacağı koptu.

Haber Merkezi AA
14 yaşındaki sürücünün bacağı koptu.
14 yaşındaki sürücünün bacağı koptu.

Alınan bilgiye göre D100 Karayolu'nda Kadıköy istikametine doğru seyir halindeki Efe Ü. (14) idaresindeki 34 DG 6309 plakalı otomobil, çocuğun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce bariyerlere daha sonra Tuzcuoğlu Köprüsü'nün ayağına çarparak durabildi.

AA
Ataşehir'de 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil, önce bariyerlere daha sonra köprü ayağına çarptı.

Kazayı gören yolun karşısında asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdi.

AA
Kazada, araç içerisinde sıkışan çocuğun bacağı koptu.
  • Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı. Bacağının koptuğu öğrenilen Efe Ü., 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yerine gelen ailesi, sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

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