Ataşehir'de otomobille kaza yapan 14 yaşındaki çocuk bacağından oldu Ataşehir'de otomobille kaza yapan 14 yaşındaki çocuk bacağından oldu Ataşehir'de 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil, önce bariyerlere daha sonra köprü ayağına çarptı. Kazada, araç içerisinde sıkışan çocuğun bacağı koptu.

Haber Merkezi 23 Ocak 2020, 09:08 Son Güncelleme: 23 Ocak 2020, 09:16 AA