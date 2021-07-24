Atatürk Baraj Gölü'nde facia: Üçüncü kardeşten de acı haber geldi

Mece kardeşlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

Aşağı Kucak Mahallesi'nde kardeşleri Emirhan ve Halenur ile girdiği Atatürk Barajı Gölü'nden İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polis ekiplerince çıkarılarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Elif Nur Mece (16) yaşam savaşını kaybetti.

Baraj gölüne giren üç kardeş hayatını kaybetti.

Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Elif Nur Mece'nin cenazesi defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Baraj gölüne giren üç kardeş hayatını kaybetti.

Hilvan ilçesi Aşağı Kucak Mahallesi'nde dün Atatürk Barajı Gölü kenarında piknik yapan Mece ailesinin çocukları Emirhan, Elif Nur ve Halenur girdikleri gölette kaybolmuş, yapılan aramalarda Emirhan ve Halenur'un cansız bedenine ulaşılmış, Elif Nur Mece ise Şanlıurfa'da tedavi altına alınmıştı.

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Baraj gölüne giren üç kardeş hayatını kaybetti.

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