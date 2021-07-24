Maçka Parkı'nda doktora dehşeti yaşatan cani serbest bırakılmıştı: Yeniden tutuklandı

Olay, Maçka Demokrasi Parkı'nda 11 Haziran 2020 tarihinde meydana geldi. Bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistanlık yapan Süleyman Dönmezler, iki kadın meslektaşıyla parkın kapısına yürüdüğü sırada sanık Emrah Danışman ile laf atma yüzünden tartıştı. Sanık Emrah Danışman elindeki içki şişesini kırarak Dönmezler'in boğazını kesti. Olay yerinden kaçan sanık Danışman daha sonra polis tarafından yakalandı. 12 Haziran'da tutuklanan sanık Emrah Danışman hakkında savcılık, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talebiyle dava açtı.

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Adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti

İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 Haziran 2021'de görülen celsede, sanık Emrah Danışman'ın avukatı Abdulvahap Dağ, "Üç celsedir adli tıp kurumu raporu bekliyoruz. Müvekkilim olay yerini terk ederken müşteki için ambulans istemiştir, pişman olduğunu ve eyleminin yaralamaya değil, korkutmaya dönük olduğunu belirtmiştir. Bir seneyi aşkın tutukludur, tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz" şeklinde savunma yaptı. Mahkeme de tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak sanık Emrah Danışman'ın imza şartı ve yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

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Emrah Danışman'ın tahliyesi üzerine savcılık, geçtiğimiz günlerde itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi de itirazı kabul ederek sanık Danışman'ın tutuklanmasına karar verdi. Emrah Danışman, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.