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Gündem Maçka Parkında doktoru ağır yaralayan caninin sözleri kan dondurdu Elini kolunu sallayarak parktan çıktı
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Maçka Parkı'nda doktoru ağır yaralayan caninin sözleri kan dondurdu: Elini kolunu sallayarak parktan çıktı

Maçka Parkı’nda 11 Haziran’da psikiyatri asistanı Süleyman Dönmezler’i kırık cam şişesiyle ağır yaralayan ve “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Emrah Danışman ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme Başkanı sanığa “Olay yerinden elini kolunu sallayarak mı ayrıldın? Kimse olaya müdahale etmedi mi” şeklinde soru sordu. Sanık da “Olay sırasında etrafta insanlar vardı ama beni engellemeye çalışan olmadı. Yürüyerek ayrıldım. İSPARK görevlilerinin yanına giderek ambulans çağırmalarını söyledim.'' dedi.

Haber Merkezi AA
Psikiyatri asistanı Süleyman Dönmezler, kırık cam şişesiyle ağır yaralanmıştı.
Psikiyatri asistanı Süleyman Dönmezler, kırık cam şişesiyle ağır yaralanmıştı.

İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Emrah Danışman ile müşteki Süleyman Dönmezler'in avukatı katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Danışman, Maçka Parkı'na, ailevi sıkıntılarından uzaklaşmak için yanına alkol alarak gittiğini, parktayken müştekinin kendisine, "Niye kadınlara bakıyorsun tacizci." diye seslendiğini ve annesine küfür ettiğini iddia etti. Müştekinin yanındaki kadınlardan haberi olmadığını öne süren Danışman, "Seslendikten sonra müşteki bana saldırdı. Korkutmak için elimdeki bira şişesini kırdım. Hedef gözetmeden salladım. Müştekiyle herhangi bir husumetim yoktur. Olay sonrasında yürüyerek oradan uzaklaştım." dedi.

Maçka Parkı'nda dehşetin ardından kan donduran ifadeler ortaya çıktı
GÜNDEM
Maçka Parkı'nda dehşetin ardından kan donduran ifadeler ortaya çıktı

"Çok pişmanım, ailesinden özür diliyorum"

Sanık, parktan giderken kimsenin kendisine engel olup olmadığının sorulması üzerine, "Olay sırasında etrafta insanlar vardı ama beni engellemeye çalışan olmadı. Yürüyerek ayrıldım. İSPARK görevlilerinin yanına giderek ambulans çağırmalarını söyledim. Panik halinde olduğum için korkutmak amacıyla şişeyi kırdım. Müştekiden ve ailesinden özür dilerim. Beraatimi istiyorum” ifadesini kullandı. Sanığın savunmasının ardından konuşan müşteki avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

  • Ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, müştekinin ifadesinin alınması için bulunduğu ildeki ağır ceza mahkemesine yazılan talimat yazısının cevabının beklenmesine, müştekinin olay yerinde bulunan 2 arkadaşının ise tanık olarak dinlenilmesine hükmetti.

Tutukluluk hali devam edecek

Müştekinin, dava konusu olaydaki yaralanmasının hayati tehlike oluşturup oluşturmadığının tespiti için sağlık durumuna ilişkin evrakların Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesini kararlaştıran heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Maçka Parkı'ndaki dehşette flaş gelişme: 15 yıla kadar hapsi isteniyor
GÜNDEM
Maçka Parkı'ndaki dehşette flaş gelişme: 15 yıla kadar hapsi isteniyor

Olayın geçmişi

Maçka Parkı'nda 11 Haziran'da tartıştığı Süleyman Dönmezler'i kırılmış şişe parçası ile boğazından yaralayan, ardından kaçan Emrah Danışman Eyüpsultan'da yakalanmıştı. "Kasten yaralama" suçundan 5 kaydı olduğu belirlenen Danışman, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

15 yıla kadar hapsi istendi

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistanlık yapan Süleyman Dönmezler’in iki kadın meslektaşıyla parkın kapısına yürüdüğü sırada sanık Emrah Danışman ile laf atma yüzünden tartıştığı, Danışman'ın elindeki içki şişesini kırarak Dönmezler’in boğazını kestiği anlatılıyor. İddianamede sanık Danışman hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Koronavirüse aldırmadan müzik eşliğinde halay çektiler
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Türkiye'de koronavirüs kaynaklı ölümlerin ve vaka sayısının azalmaya başlamasıyla birlikte 1 Haziran'dan itibaren normalleşme süreci başlatıldı.
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Koronavirüs salgını kapsamında alınan birçok kısıtlama kararı normalleşme takvimiyle birlikte kaldırıldı. Kısıtlama tedbirlerinin kaldırılmasını fırsat bilen içinde gençlerin ağırlıkta olduğu vatandaşlar, Şişli'de bulunan Maçka Demokrasi Parkı'na akın etti.
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Burada müzik eşliğinde halay çekerek eğlence yaptı. Sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları gözlenen vatandaşların kimisi müzik eşliğinde eğlenirken kimisi ise çimlerin üzerine oturarak arkadaşlarıyla sohbet etti. Vatandaşların halay çekmesi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Maçka Parkı'nda eğlendiklerini belirten bir kişi, Geçirdiğimiz koronavirüs hastalığından dolayı, güzel bir akşamda arkadaşlarımızla eğlenmeye geldik. Sosyal mesafeye oldukça dikkat ediyoruz. Ayrı oturmaya çalışıyoruz. Ev ortamından bütün ülkece sıkıldık. Bütün her yer kapalı, böyle kendi kendimize eğlence yaratmaya çalışıyoruz. Bu sürecin en kısa zamanda atlatılmasını istiyoruz dedi. Arkadaşlarıyla eğlenmeye geldiklerini belirten bir kişi, Arkadaşlarla eğlenmeye geldik. Kalabalıktı. Biz de daha az virüs kapabiliriz diye arka taraflara gittik dedi.
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Koronavirüse aldırmadan müzik eşliğinde halay çektiler
Şişli'de bulunan Maçka Demokrasi Parkı'nda gençler, koronavirüs salgınına aldırmadan müzik eşliğinde halay çekti.


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