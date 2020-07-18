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Gündem Maçka Parkındaki dehşette flaş gelişme 15 yıla kadar hapsi isteniyor
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Son dakika haberleri: Maçka Parkı'nda yaşanan dehşette o caninin 15 yıl hapsi isteniyor

Maçka Parkı'ndaki dehşette flaş gelişme: 15 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul Maçka Parkı'nda laf atma iddiasıyla yaşanan dehşet Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Bir psikiyatri asistanına kırık cam şişesiyle saldırarak ağır yaralayan Emrah Danışman hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, Emrah Danışman hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Haber Merkezi DHA
Psikiyatri asistanına kırık cam şişesiyle saldırarak ağır yaralayan Emrah Danışman'ın 15 yıl hapsi isteniyor.
Psikiyatri asistanına kırık cam şişesiyle saldırarak ağır yaralayan Emrah Danışman'ın 15 yıl hapsi isteniyor.

Maçka Parkı'ndaki yaşanan dehşet verici olayla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 11 Haziran 2020'de Maçka Demokrasi Parkı İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Yerleşkesi çıkış kapısında meydana gelen olayda, bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistanlık yapan Süleyman Dönmezler, iki kadın meslektaşıyla parkın kapısına doğru yürürken, şüpheli Emrah Danışman ile laf atma yüzünden tartışmıştı. Tartışma sırasında şüpheli Emrah Danışman, elindeki bira şişesini kırdıktan sonra Dönmezler'in boğazını kesmişti.

Maçka Parkı'nda dehşetin ardından kan donduran ifadeler ortaya çıktı
GÜNDEM
Maçka Parkı'nda dehşetin ardından kan donduran ifadeler ortaya çıktı
  • Şüpheli kaçarken, boğazı kesilen Süleyman Dönmezler meslektaşlarının müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Şüpheli Emrah Danışman (32) Eyüpsultan'da polis tarafından yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Emrah Danışman, 12 Haziran'da tutuklanmıştı.

Ağır ceza mahkemesinde yargılanacak

Şüpheli Emrah Danışman hakkındaki soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, soruşturmayı tamamladı. Savcılık, şüpheli Emrah Danışman'ın elindeki bira şişesiyle Süleyman Dönmezler'i öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame kabul edilirse şüpheli Danışman, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
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