Son dakika haberleri: Maçka Parkı'nda yaşanan dehşette o caninin 15 yıl hapsi isteniyor Maçka Parkı'ndaki dehşette flaş gelişme: 15 yıla kadar hapsi isteniyor İstanbul Maçka Parkı'nda laf atma iddiasıyla yaşanan dehşet Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Bir psikiyatri asistanına kırık cam şişesiyle saldırarak ağır yaralayan Emrah Danışman hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, Emrah Danışman hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Haber Merkezi 18 Temmuz 2020, 12:21 Son Güncelleme: 18 Temmuz 2020, 12:30 DHA