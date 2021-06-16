Gündem Maçka Parkında doktora dehşeti yaşatmıştı Kırık cam şişeyle saldıran caniye tahliye
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Maçka Parkı'nda doktora dehşeti yaşatmıştı: Kırık cam şişeyle saldıran caniye tahliye

İstanbul Maçka Demokrasi Parkı'nda 'laf atma' tartışmasında psikiyatri asistanının boğazını kırık cam şişesiyle keserek, ağır yaraladığı iddiasıyla hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Emrah Danışman, tahliye edildi.

Haber Merkezi DHA
Maçka Parkında doktora dehşeti yaşatmıştı: Kırık cam şişeyle saldıran caniye tahliye
Psikiyatri asistanı Süleyman Dönmezler, kırık cam şişesiyle ağır yaralanmıştı.

İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Emrah Danışman, cezaevinden SEGBİS'te yaşanan sorun nedeniyle bağlanamadı. Şikayetçilerin de katılmadığı duruşmada, sanık Danışman'ın avukatı Abdulvahap Dağ, "Üç celsedir adli tıp kurumu raporu bekliyoruz. İlk yardım müdahalesi olmasaydı ölüp ölmeyeceği sorulmuş. Mahkemenizin eylemlere değil de neticeye baktığını görüyoruz. Halbuki sanığın eylemlerine bakılmalıdır. Müvekkilim olay yerini terk ederken müşteki için ambulans istemiştir, pişman olduğunu ve eyleminin yaralamaya değil, korkutmaya dönük olduğunu belirtmiştir. Bir seneyi aşkın tutukludur, tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz" dedi.

Maçka Parkı'nda doktoru ağır yaralayan caninin sözleri kan dondurdu: Elini kolunu sallayarak parktan çıktı
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Maçka Parkı'nda doktoru ağır yaralayan caninin sözleri kan dondurdu: Elini kolunu sallayarak parktan çıktı
  • Mahkeme, sanık Emrah Danışman'ı, tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak, tahliye etti. Yurt dışına çıkış yasağı getirilen Danışman'a en yakın karakola giderek, imza vermesi yönünde adli kontrol getirildi. Duruşma ertelendi.

Maçka Parkı'nda dehşetin ardından kan donduran ifadeler ortaya çıktı
GÜNDEM
Maçka Parkı'nda dehşetin ardından kan donduran ifadeler ortaya çıktı


15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Maçka Demokrasi Parkı'nda 11 Haziran 2020 tarihinde meydana gelen olayda, bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistan olarak çalışan Süleyman Dönmezler'in 2 kadın meslektaşıyla parkın kapısına yürüdüğü, sanık Emrah Danışman ile laf atma yüzünden tartıştığı anlatılıyor. Emrah Danışman'ın elindeki içki şişesini kırarak, Dönmezler'in boğazını kestiği kaydedilen iddianamede, 12 Haziran'da tutuklanan sanık Emrah Danışman hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Koronavirüse aldırmadan müzik eşliğinde halay çektiler
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Türkiye'de koronavirüs kaynaklı ölümlerin ve vaka sayısının azalmaya başlamasıyla birlikte 1 Haziran'dan itibaren normalleşme süreci başlatıldı.
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Koronavirüs salgını kapsamında alınan birçok kısıtlama kararı normalleşme takvimiyle birlikte kaldırıldı. Kısıtlama tedbirlerinin kaldırılmasını fırsat bilen içinde gençlerin ağırlıkta olduğu vatandaşlar, Şişli'de bulunan Maçka Demokrasi Parkı'na akın etti.
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Burada müzik eşliğinde halay çekerek eğlence yaptı. Sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları gözlenen vatandaşların kimisi müzik eşliğinde eğlenirken kimisi ise çimlerin üzerine oturarak arkadaşlarıyla sohbet etti. Vatandaşların halay çekmesi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Maçka Parkı'nda eğlendiklerini belirten bir kişi, Geçirdiğimiz koronavirüs hastalığından dolayı, güzel bir akşamda arkadaşlarımızla eğlenmeye geldik. Sosyal mesafeye oldukça dikkat ediyoruz. Ayrı oturmaya çalışıyoruz. Ev ortamından bütün ülkece sıkıldık. Bütün her yer kapalı, böyle kendi kendimize eğlence yaratmaya çalışıyoruz. Bu sürecin en kısa zamanda atlatılmasını istiyoruz dedi. Arkadaşlarıyla eğlenmeye geldiklerini belirten bir kişi, Arkadaşlarla eğlenmeye geldik. Kalabalıktı. Biz de daha az virüs kapabiliriz diye arka taraflara gittik dedi.
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Koronavirüse aldırmadan müzik eşliğinde halay çektiler
Şişli'de bulunan Maçka Demokrasi Parkı'nda gençler, koronavirüs salgınına aldırmadan müzik eşliğinde halay çekti.
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