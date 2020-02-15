Atık yönetimi çalıştayına Büyükşehir damgası

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, “Atık ve Atık Yönetimi Çalıştayı”na ev sahipliği yaptı. Erzurum’da yürütülen İklim Eylem Planı hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen çalıştay, Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra Erzurum Valiliği, Atatürk Üniversitesi ve Türkiye Erozyonla Mücadele Vakfı (TEMA) ortaklığıyla yapıldı. Palandöken Snowdora Hotel’deki çalıştaya, Büyükşehir Belediyesi’nin çevresel yatırımları damgasını vururken, programda İklim Eylem Planı hazırlıklarında gelinen son durum da ele alındı.

YEREL YÖNETİMLERİN SORUMLULUĞUNDA

Zafer Aynalı

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, çalıştayda yaptığı konuşmada, atık ve atık yönetiminin yerel yönetimlere yüklediği sorumluluğa vurgu yaptı. Genel Sekreter Aynalı, çevresel yatırımların hayata geçirilmesi noktasında Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin rol modeli olacak adımlar attığını belirterek, “Yatırımlarımızın tamamında ölçümüz belli; doğayı ve ekosistemi koruma altına almak; ilaveten yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmek” dedi.

ATIKLARDAN ENERJİ VE PARA KAZANIYOR

Büyükşehir’in konu ile ilgili önemli atılımlar gerçekleştirdiğini söyleyen Genel Sekreter Aynalı, katı atık yönetiminden yenilenebilir enerji yatırımlarına varıncaya kadar birçok konuya değindi. Aynalı, “Biz Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak evsel atıkları topluyor ve bir bölgede depolamak suretiyle bertaraf ediyoruz. Katı atıklarımızı depoladığımız bölgede bir santral kurduk ve metan gazını elektrik enerjisine dönüştürmeyi başardık. Yani şu anda hem evsel atıklardan enerji elde ediyor ve para kazanıyoruz, hem de metan gazının atmosfere salınımını engelleyerek ekosistemi koruma altına almış oluyoruz” şeklinde konuştu.

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ATIK YÖNETİMİ İLE ÇEVRE KORUNUYOR

Fevzi Polat

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Atık ve Atık Yönetimi Çalıştayı”nda Genel Sekreter Zafer Aynalı’nın yaptığı teknik bilgilendirmenin ardından konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fevzi Polat, canlı varlıkların sürekli bir tüketim döngüsü içerisinde bulunduğunu belirterek, “Sürekli atık üretiyoruz ve atık yönetimi tam da bu süreçte devreye giriyor. Doğru atık yönetimi aynı zamanda çevreyi korumaya yönelik olarak atılan en önemli adım” ifadelerini kullandı.