Gündem Atık yönetimi çalıştayına Büyükşehir damgası
ERZURUM

Atık yönetimi çalıştayına Büyükşehir damgası

Erzurum Palandöken’de düzenlenen ve Büyükşehir’in çevresel yatırımlarının damga vurduğu Atık ve Atık Yönetimi Çalıştayı’nda İklim Eylem Planı hazırlıklarında gelinen son durum da ele alındı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, evsel atıklardan enerji ve para kazanırken ekosistemi de koruduklarına dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Atık ve Atık Yönetimi Çalıştayı
Atık ve Atık Yönetimi Çalıştayı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, “Atık ve Atık Yönetimi Çalıştayı”na ev sahipliği yaptı. Erzurum’da yürütülen İklim Eylem Planı hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen çalıştay, Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra Erzurum Valiliği, Atatürk Üniversitesi ve Türkiye Erozyonla Mücadele Vakfı (TEMA) ortaklığıyla yapıldı. Palandöken Snowdora Hotel’deki çalıştaya, Büyükşehir Belediyesi’nin çevresel yatırımları damgasını vururken, programda İklim Eylem Planı hazırlıklarında gelinen son durum da ele alındı.

YEREL YÖNETİMLERİN SORUMLULUĞUNDA

Zafer Aynalı

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, çalıştayda yaptığı konuşmada, atık ve atık yönetiminin yerel yönetimlere yüklediği sorumluluğa vurgu yaptı. Genel Sekreter Aynalı, çevresel yatırımların hayata geçirilmesi noktasında Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin rol modeli olacak adımlar attığını belirterek, “Yatırımlarımızın tamamında ölçümüz belli; doğayı ve ekosistemi koruma altına almak; ilaveten yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmek” dedi.

ATIKLARDAN ENERJİ VE PARA KAZANIYOR

Büyükşehir’in konu ile ilgili önemli atılımlar gerçekleştirdiğini söyleyen Genel Sekreter Aynalı, katı atık yönetiminden yenilenebilir enerji yatırımlarına varıncaya kadar birçok konuya değindi. Aynalı, “Biz Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak evsel atıkları topluyor ve bir bölgede depolamak suretiyle bertaraf ediyoruz. Katı atıklarımızı depoladığımız bölgede bir santral kurduk ve metan gazını elektrik enerjisine dönüştürmeyi başardık. Yani şu anda hem evsel atıklardan enerji elde ediyor ve para kazanıyoruz, hem de metan gazının atmosfere salınımını engelleyerek ekosistemi koruma altına almış oluyoruz” şeklinde konuştu.

ATIK YÖNETİMİ İLE ÇEVRE KORUNUYOR

Fevzi Polat
  • Öte yandan Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Atık ve Atık Yönetimi Çalıştayı”nda Genel Sekreter Zafer Aynalı’nın yaptığı teknik bilgilendirmenin ardından konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fevzi Polat, canlı varlıkların sürekli bir tüketim döngüsü içerisinde bulunduğunu belirterek, “Sürekli atık üretiyoruz ve atık yönetimi tam da bu süreçte devreye giriyor. Doğru atık yönetimi aynı zamanda çevreyi korumaya yönelik olarak atılan en önemli adım” ifadelerini kullandı.

Erzurum doğaya 2001 ekmek bırakıp dua ettiler
GÜNDEM
Erzurum doğaya 2001 ekmek bırakıp dua ettiler
Terörist HDPli vekilin evinden çıktı

Terörist HDP'li vekilin evinden çıktı

​Saklanan PKK'lıyı polisler kıskıvrak yakaladı
Kayınpederinden şok suçlamalar!

Kayınpederinden
şok suçlamalar!

'Kızımı aldattı, ​metresi var!'
Dünya futboluna damga vuran ceza

Dünya futboluna
damga vuran ceza

​UEFA, mali kurallara uymayan dev kulübü Avrupa'dan men etti.
Koronavirüsün <br>fotoğrafları yayımlandı

Koronavirüsün
fotoğrafları yayımlandı

Çoğu koronavirüsün taç benzeri bir görünümü var.
Maç fazlasıyla lider

Maç fazlasıyla lider

Başakşehir, kritik maçta Beşiktaş'ı mağlup etti.
7 günlük ateşkes

7 günlük ateşkes

​ABD ile Taliban anlaşmaya vardı.

Bakanlık <br>74 firmayı ifşa etti

Bakanlık
74 firmayı ifşa etti

99 üründe taklit ve tağşiş yapıldığı saptandı.
Sörloth'un<br> cezası indirildi

Sörloth'un
cezası indirildi

Sivasspor maçında forma giyebilecek.
THY'den <br>istihdam atağı

THY'den
istihdam atağı

​İki ilanın detayları belli oldu.
Topluca <br>Müslüman oldular

Topluca
Müslüman oldular

​8 bin yıldan bu yana bölgede yaşıyorlar.
Datça'da deprem

Datça'da deprem

​Muğla'nın Datça ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kadın kılığında kaçarken yakalandı

Kadın kılığında kaçarken yakalandı

Polis, kulaklıktaki fondöten izini fark ederek gözaltına aldı.
Erdoğan'a 'Keşmir' teşekkürü

Erdoğan'a 'Keşmir' teşekkürü

Erdoğan ile Han ortak basın toplantısı düzenledi.
Bahçelievler'de <br>boş bina çöktü

Bahçelievler'de
boş bina çöktü

Depremde hasar gördüğü için 1 ay önce boşaltılmıştı.
Rejim helikopteri <br>düşürüldü

Rejim helikopteri
düşürüldü

​3 gün öncede muhalifler, bir rejim helikopterini düşürmüştü.
Ailede anne ve baba olur

Ailede anne ve baba olur

​Putin, ülkesinde eşcinsel evliliğe onay vermeyeceğini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.