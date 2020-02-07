Gündem Erzurum doğaya 2001 ekmek bırakıp dua ettiler
ERZURUM

Erzurum haberleri... 'Kaza bela def olsun' diye doğaya 2001 ekmek bıraktılar

Erzurum doğaya 2001 ekmek bırakıp dua ettiler

Erzurum esnafı, son günlerde yaşanan deprem, terör, çığ ve uçak kazası gibi olayların bir daha meydana gelmemesi için Pir Ali Baba Türbesi'nin bulunduğu dağlık alana yaban hayvanlar için 2001 ekmek bıraktı. Din adamı ve esnaf olan Muhittin Olçun, "Ülkemizin doğal afetlerden korumak için 487 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan 'Binbir Hatimler geleneği kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da doğaya 1001 ekmek bırakmıştık. Fakat son günlerde ülkemizde yaşanan talihsiz olayların "def" olması için bu kez doğaya yaban hayat için 2001 ekmek bıraktık ve dualar ettik" dedi.

Haber Merkezi DHA
Doğaya ekmek bırakan esnaf dua etti.
Doğaya ekmek bırakan esnaf dua etti.

Erzurum'u doğal afetlerden korumak için 487 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan 'Binbir Hatim' geleneği 13 Aralık'ta başladı. Bir ay boyunca çeşitli camilerde okunan 45 bin 835 hatim duası yaklaşık 5 bin kişinin katılımı ile 17 Ocak Cuma günü Ulu Cami'de yapıldı. Hatimler sürdüğü günlerde Muhittin Olçun(47), Pir Ali Baba'nın merkez Palandöken ilçesine bağlı Dutçu köyündeki türbesinin bulunduğu dağa yaban hayvanlar için araçlarla götürdüğü 1001 ekmek bıraktı.

Olçun, son günlerde yaşanan deprem, çığ, uçak kazası ile birlikte terörün de 'def' olması, Çin'de yaşanan 'koronavirüs'ün de ülkemize gelmemesi için yine Pir Ali Baba'nın türbesinin bulunduğu yere giderek bu kez 2001 ekmek bıraktı.

Erzurum'un 500 yıllık geleneği: 1001 hatim
HAYAT
Erzurum'un 500 yıllık geleneği: 1001 hatim
  • Esnaflığın yanı sıra din adamlığı ve televizyon programcılığı da yapan Olçun, "Pir Ali Baba, 'Eğer her yıl binbir hatim okursanız, Allah bu memleketi özellikle zelzeleden (doğal afetlerden) korur' sözü ile başlayan gelenekte bende yıllardır yaban hayat için doğaya 1001 ekmek bırakıyorum. Ama son günlerde art arda yaşanan felaketler nedeniyle Pir Ali Baba'nın türbesinin bulunduğu dağlık alana gelip dua ederek doğaya bu kez 2001 ekmek bıraktık. İnşallah yaşadığımız bu olayları bir daha ne biz ne de bir başkası yaşamaz" diye konuştu.


Yaban hayata sahip çıkılması gerektiğini sözlerine ekleyen Muhuttin Olçun, "Doğada yiyecek bulamayan vahşi hayvanlar değil köylere şehre bile iner. Aç kurtlar köylere kadar inip köpekleri öldürüyor. Bursa'da domuzlar markete girdi. Hayvanlara huzur vermeyen bir toplumun inan ki kendisi de huzur bulamaz. Doğada yaşayan hayvanlar aslında bize birer emanettir. Bu nedenle onlara sahip çıkmamız gerek" dedi.

'Kaza bela def olsun' diye doğaya 2001 ekmek bıraktılar
FOTOĞRAF 7
Title
Erzurum esnafı, son günlerde yaşanan deprem, terör, çığ ve uçak kazası gibi olayların bir daha meydana gelmemesi için Pir Ali Baba Türbesi'nin bulunduğu dağlık alana yaban hayvanlar için 2001 ekmek bıraktı.
Title
Din adamı ve esnaf olan Muhittin Olçun (47), Ülkemizin doğal afetlerden korumak için 487 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan 'Binbir Hatimler geleneği kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da doğaya 1001 ekmek bırakmıştık. Fakat son günlerde ülkemizde yaşanan talihsiz olayların def olması için bu kez doğaya yaban hayat için 2001 ekmek bıraktık ve dualar ettik dedi.
Title
Erzurum'u doğal afetlerden korumak için 487 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan 'Binbir Hatim' geleneği 13 Aralık'ta başladı. Bir ay boyunca çeşitli camilerde okunan 45 bin 835 hatim duası yaklaşık 5 bin kişinin katılımı ile 17 Ocak Cuma günü Ulu Cami'de yapıldı.
Title
Hatimler sürdüğü günlerde Muhittin Olçun, Pir Ali Baba'nın merkez Palandöken ilçesine bağlı Dutçu köyündeki türbesinin bulunduğu dağa yaban hayvanlar için araçlarla götürdüğü 1001 ekmek bıraktı. Olçun, son günlerde yaşanan deprem, çığ, uçak kazası ile birlikte terörün de 'def' olması, Çin'de yaşanan 'koronavirüs'ün de ülkemize gelmemesi için yine Pir Ali Baba'nın türbesinin bulunduğu yere giderek bu kez 2001 ekmek bıraktı.
Title
Esnaflığın yanı sıra din adamlığı ve televizyon programcılığı da yapan Olçun, Pir Ali Baba, 'Eğer her yıl binbir hatim okursanız, Allah bu memleketi özellikle zelzeleden (doğal afetlerden) korur' sözü ile başlayan gelenekte bende yıllardır yaban hayat için doğaya 1001 ekmek bırakıyorum. Ama son günlerde art arda yaşanan felaketler nedeniyle Pir Ali Baba'nın türbesinin bulunduğu dağlık alana gelip dua ederek doğaya bu kez 2001 ekmek bıraktık. İnşallah yaşadığımız bu olayları bir daha ne biz ne de bir başkası yaşamaz diye konuştu.
Title
Yaban hayata sahip çıkılması gerektiğini sözlerine ekleyen Olçun, Doğada yiyecek bulamayan vahşi hayvanlar değil köylere şehre bile iner. Aç kurtlar köylere kadar inip köpekleri öldürüyor. Bursa'da domuzlar markete girdi. Hayvanlara huzur vermeyen bir toplumun inan ki kendisi de huzur bulamaz. Doğada yaşayan hayvanlar aslında bize birer emanettir. Bu nedenle onlara sahip çıkmamız gerek dedi
Title
'Kaza bela def olsun' diye doğaya 2001 ekmek bıraktılar
Erzurum esnafı, son günlerde yaşanan deprem, terör, çığ ve uçak kazası gibi olayların bir daha meydana gelmemesi için Pir Ali Baba Türbesi'nin bulunduğu dağlık alana yaban hayvanlar için 2001 ekmek bıraktı.


Kuvvetli yağış ve yoğun kar uyarısı

Kuvvetli yağış ve yoğun kar uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Salgın önlenemiyor

Salgın önlenemiyor

​Karantinadaki gemide 41 kişide daha virüs tespit edildi.
7 ilde FETÖ operasyonu

7 ilde FETÖ operasyonu

​Gözaltına alınanlar arasında polis ve doktorlar da bulunuyor.
Yolcu uçağı neredeyse vuruluyordu

Yolcu uçağı neredeyse vuruluyordu

​Rusya Savunma Bakanlığı büyük felaketten dönüldüğünü açıkladı.
Talep patlaması yaşanacak

Talep patlaması yaşanacak

Dünyanın önde gelen giyim firmaları rotayı Türkiye'ye çeviriyor.
İdlib'e açılan <br>kapıyı ele geçirdiler

İdlib'e açılan
kapıyı ele geçirdiler

​Esed rejimi Rusya'nın desteği ile ilerliyor.
107 bin <br>aracını geri çağırdı

107 bin
aracını geri çağırdı

Kaza anında işlevini görmediği tespit edildi.
Yeni sezonda <br>Aslan oluyor

Yeni sezonda
Aslan oluyor

​G.Saray'dan gelecek sezonun ilk transfer bombası.
O bina daha yıkılmadı mı?

O bina daha yıkılmadı mı?

​Erdoğan: Bana günübirlik Ordu yaptıracaksınız.
24 saatte net mesaj

24 saatte net mesaj

​Rejim ordusu topçularımızın ateşi altında ağır kayıplar veriyor.
Acil durum<br>anonsu bile yoktu

Acil durum
anonsu bile yoktu

Uçakta 'telefonlarınızı açabilirsiniz' anonsu yapılmış.
Meltem’le aynı kafa!

Meltem’le aynı kafa!

CHP'li Özel, ​İSMEK yöneticilerine yönelik yeni suçlamalarda bulundu.
Şehitlerimiz

Şehitlerimiz

Çığ altında kalan şehit askerlerimiz için cenaze töreni düzenlendi.
​El Kaide'nin kritik ismi öldürüldü

​El Kaide'nin kritik ismi öldürüldü

​ABD, El Kaide'nin Arap yarımadası lideri Kasım El-Rimi'yi öldürdü.
Seni onlar için büyütmedim

Seni onlar için büyütmedim

​HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım sürüyor.
Paralı<br>askerleri ifşa oldu

Paralı
askerleri ifşa oldu

​Darbeci Hafter'in oyunu sosyal medyada bozuldu.
Ticaretin yeni<br>savaşı virüsle

Ticaretin yeni
savaşı virüsle

​Çin'i vuran koronavirüsün küresel büyümeye etkisi tartışılıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.