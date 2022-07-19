Gündem Atıl durumdaki arazisinde tarım yaptı çıkan sonuç şaşırttı Bunu eken karlı iş yapmış olur
KASTAMONU

Atıl durumdaki arazisinde tarım yaptı çıkan sonuç şaşırttı: Bunu eken karlı iş yapmış olur

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde atıl durumdaki arazisine denemek amacıyla ilk kez enginar eken 71 yaşındaki vatandaş, bahçesinin her yerinde yetişen enginarlar karşısında büyük sevinç yaşadı.

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Haber Merkezi İHA
Atıl durumdaki arazisinde tarım yaptı çıkan sonuç şaşırttı: Bunu eken karlı iş yapmış olur
Atıl durumdaki arazisinde tarım yaptı çıkan sonuç şaşırttı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde atıl durumdaki arazisine denemek amacıyla ilk kez enginar eken 71 yaşındaki vatandaş, bahçesinin her yerinde yetişen enginarlar karşısında büyük sevinç yaşadı.

Büyük sevinç yaşadı


15 yıl önce yaşadığı Bursa’da hastalığı sebebiyle eşini kaybeden Abdülkadir Kayacı, internette bulduğu kiralık bağı kiralayarak Kastamonu’nun Tosya ilçesine taşındı. İlçede kiraladığı bağda çeşitli meyve ve sebze yetiştiren Kayacı, bu yıl atıl durumda bulunan arazisine denemek amacıyla enginar dikti. Sürpriz bir şekilde yetişen enginarların rekoltesi karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Kayacı, ürünleri hasat etmeye başladı. toplayacağı ürünlerle para da kazanabileceği için büyük sevinç yaşayan Abdülkadir Kayacı, özellikle karaciğer başta olmak üzere tüm hastalıklar iyi geldiğini söylediği enginarı yetiştirmeleri için vatandaşlara çağrıda bulundu.
"Bunu eken karlı bir iş yapmış olur"


Yetişen ürünün rekoltesi karşısında şaşkınlık yaşadığını belirten Abdülkadir Kayacı, "Boş zamanlarımda atıl durumda olan araziye deneme yapmak için enginar diktim. Kendime çorbalık için bir iki tane yetiştirmeye başladım. Baktım, Tosya’da enginar yetişiyor. Tam ilgilenemesem de yetişiyor. Niye Tosya’da ekmiyorlar? Bildiğim kadarı ile karaciğere çok faydası var. Tosya’nın her toprağında yetişen bir bitki. Tosyalı çiftçiler neden bunu ekmiyor, anlamış değilim. Tosyalılar bunu tanısın, eksin, üretsin, şifa olarak yesinler. Enginardan yemek, salata, her şey yapılıyor. İnsanlarımız biraz çekingen ama herkes bunu eksin. Bu memlekette bu oluyor. Bunu eken karlı bir iş yapmış olur. Hem bol bol yerler hem de iyi de para kazanırlar" dedi.

'Mavi ile yeşilin buluştuğu' Dilek Yarımadası'nı bayram tatilinde 168 bin kişi gezdi
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Kuşadası, Söke ve Didim sınırlarındaki milli park, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı misafiri ağırlıyor.
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Koylarda yüzen ziyaretçiler, milli parkta 33'ü endemik 804 bitki türünün yanı sıra deltayı yaşam alanı seçen, aralarında nesli tükenmekte olan tepeli pelikan ve flamingoların da yer aldığı 256 kuş türünü, 37 memeli ve 45 sürüngeni görme fırsatı buluyor.
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Misafirler, karadan geçişin olmadığı koylara ise tekne turlarıyla gidiyor.
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Milli Park, 9-17 Temmuz'daki Kurban Bayramı tatilini de oldukça yoğun geçirdi.
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Tatil süresince 168 bin kişinin gezdiği ve yoğunluk nedeniyle öğleden sonraları araç girişlerine izin verilmeyen park, yılın ocak-haziran dönemini 367 bin ziyaretçiyle kapattı.
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Milli parktaki koyların güvenliği ise atlı jandarmalar tarafından sağlanıyor.
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Kuşadası Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Bülent İlbahar, ilçeye tatil için gelen misafirlerin önemli bir kısmının milli parkı tercih ettiğini söyledi.
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İlbahar, \"Milli parkta, bayram zamanı uzun araç kuyrukları oluştu. Binlerce kişilik otopark alanı vardı. Onlar bile dolmuştu ve sonradan gelenler alınamadı. Milli park gerçekten dünyada sayılı bir yer. Doğayla mavinin birleştiği çok güzel bir alan. Koyların hepsi de birbirinden güzel. Pırıl pırıl denizi var\" ifadelerini kullandı.
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\"Bu kadar güzel deniz, doğa ilk kez görüyorum\"<br><br>Ziyaretçilerden Halil Saltık da, \"İlk kez geliyorum, çok güzelmiş, burayı çok beğendim, nefis... O kadar yer gezdim, bu kadar güzel deniz, doğa ilk kez görüyorum\" dedi.
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İstanbul'dan gelen Tolga Biçer, \"Bir tarafta orman, bir tarafta turkuaz deniz var. Her şey çok güzel. Araçlarla giriş çıkışlar çok iyi. Olanaklar çok rahat. Bir daha uğramayı düşünüyoruz\" diye konuştu.
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Oktay Karakaş ise burayı çok beğendiklerini, milli parkın ailece gelinebilecek huzurlu bir yer olduğunu kaydetti.
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'Mavi ile yeşilin buluştuğu' Dilek Yarımadası'nı bayram tatilinde 168 bin kişi gezdi
"Mavi ile yeşilin buluştuğu yer" olarak bilinen Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nı, Kurban Bayramı tatili süresince 168 bin kişi ziyaret etti.

Yetiştirdiği dev velikan tavşanlarla herkesi şaşırtıyor
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Hayvanlara olan ilgisinden kaynaklı elektrik teknikerliğini bırakan 41 yaşındaki Ramazan Sarı, egzotik hayvan yetiştiricisi olmaya karar verdi. Bu doğrultuda Uşak'ın Banaz ilçesinde kurduğu çiftlikte bir çok hayvan yetiştiren Ramazan Sarı, yurt dışından ithal ettiği hayvanların aynı zamanda yetiştiriciliğini de gerçekleştirmeye başladı.
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Bakımlarının çok kolay olduklarını ve insanlara alışık oldukları için vatandaşlara mesleğini tavsiye eden Sarı, tavşan fiyatlarında ise rengi, boyu, kilosu ve kulak boyu gibi etkenlerin etkili olduğunu, yavruların 500 TL - bin TL, anaç tavşanların ise 3 bin TL'ye kadar fiyatı olduğunu söyledi.<br>
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Beslenmeleri hakkında da bilgiler veren Ramazan Sarı, beslenmelerinin diğer tavşanlar gibi olmadığını söyleyerek sonuçlarının duruma göre ölümle sonuçlanabileceğini söyledi.
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Sarı, “Beslenmeleri kuru yonca tarzı besinlerle beslenmelidirler. Bu tür hayvanlar çok fazla elma, havuç ya da yeşil sevmezler. Normalde yerler ama ishal olurlar ve ölümle sonuçlanır. Normalde buzağı başlangıç yemi kullanılması gerekiyor. Diğer besinlerde tuz oranı yüksek olduğu için tavşanlara çok zarar verir ve ölümle sonuçlanabilir\" şeklinde konuştu.<br>
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Anaç tavşanların 30 - 32 gün gebelik süresi olduğunu aktaran Ramazan Sarı, bir anaç tavşanın yaklaşık 90 günde tekrar çiftleşmeye hazır olduğunu ve ortalama yılda 4 kere de doğum yapabildiğini belirtti.<br>
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Türkiye'de çok az sayıda buluna “Koçbaş\" isimli olarak bilinen tavşan yetiştiriciliğine gireceğini belirten Ramazan Sarı, Koçbaş ırkının Avrupa ülkelerinde \"dünyanın en güzel tavşan eti\" olarak bilindiğini ve kilosunun 38 eurodan fiyatlandığını bildirdi.
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Ayrıca Ramazan Sarı, demir gri olarak bilinen renk tonundaki tavşanlara da yurt dışı ve özellikle Arap ülkelerinden ilginin yoğun olduğunu kaydetti.<br>
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Vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle de karşılandıklarının altını çizen Sarı, ülkemizde düzenlenen Uluslararası yarışmalara katılacaklarını ve iddialı olduklarını da sözlerine ekledi.
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Ramazan Sarı'nın oğlu Hasan Sarı ise tavşanları beslemenin eğlenceli olduğunu ve arkadaşlarının da yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.
Yetiştirdiği dev velikan tavşanlarla herkesi şaşırtıyor
Yurt dışından getirterek yetiştiriciliği yaptığı dev velikan tavşanlarla vatandaşların ilgisini çeken Ramazan Sarı, düzenlenecek yarışmalarda iddialı olduklarını belirtti.


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