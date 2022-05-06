Atilla Taş'tan Murat Ongun'a: İBB'nin şımarık çocuğu size desteklerimiz haram olsun

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ramazan Bayramı'nda gerçekleştirdiği Karadeniz turuna HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'yı davet etmesine Atilla Taş ve Fazıl Say gibi muhalif isimlerden tepki gelmişti.

Gelen tepkilerin ardından İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan konuya ilişkin açıklama geldi. İsmail Küçükkaya'ya konuşan Ongun, "Biz bu tartışmaları önemsemiyoruz. Bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumları, eleştirileridir" dedi.

Murat Ongun, Nagehan Alçı eleştirilerine yönelik ise "Nagehan Alçı o bölgede çok seviliyor. Biz fotoğrafın bütününe bakıyoruz" dedi.

"200-300 KİŞİNİN KENDİ ARASINDAKİ YORUMLARI"

Ongun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Biz o tartışmaları önemsemiyoruz. Medyanın kendi içerisindeki tartışmalar olarak değerlendiriyoruz. Bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumları, eleştirileridir. Biz bunu çok da önemsemiyoruz doğrusu. Biz Twitter'a bakmıyoruz.

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"İMAMOĞLU'NUN KEYFİ YERİNDE"

Nagehan Alçı oralarda çok seviliyor. Ben kendi başıma yapmıyorum ki, bu listeyi kendi başıma hazırlamadım. Gezi hazırlarken listeyi sayın başkana sunuyorum. Sayın başkan onay vermeseydi ben bu geziyi düzenleyebilir miydim? İmamoğlu'nun keyfi yerinde. O, bu tartışmalara bakmıyor. Biz genel fotoğrafın bütününe bakıyoruz."

ATİLLA TAŞ: NE OLDUM OLMUŞSUNUZ

Murat Ongun'un bu açıklamalarına Atilla Taş'tan yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Atilla Taş, Ongun'un açıklamalarına dikkat çekerek sert ifadeler kullandı. İşte Murat Ongun'a 'İBB'nin şımarık çocuğu' diyen Taş'ın açıklamaları:

"İBB’nin şımarık çocuğu Nagehan mevzusunu insanları aşağılayarak 200-300 kişi tartışıyor umrumuzda değil demiş! Ne oldum olmuşsunuz bakıyorum. Dün açtığım odaya bile 30-40 bin kişi katıldı böyle devam! Size desteklerimiz haram olsun!"

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İbb’nin şımarık çocuğu @Mrt_Ongun Nagehan mevzusunu insanları aşağılayarak 200-300 kişi tartışıyor umrumuzda değil demiş! Ne oldum olmuşsunuz bakıyorum. Dün açtığım odaya bile 30-40 bin kişi katıldı böyle devam!Size desteklerimiz haram olsun! @ekrem_imamoglu pic.twitter.com/uNh179Pnga — Atilla Taş (@AtillaTasNet) May 6, 2022