Gündem Kontrolden çıkan otobüse bariyer saplandı Biri ağır dört yaralı
İSTANBUL

Kontrolden çıkan otobüse bariyer saplandı: Biri ağır dört yaralı

E-5 Karayolu Avcılar mevkiinde yağış nedeniyle kontrolden çıkarak kaza yapan halk otobüsünün motor kısmına bariyer saplandı. Kazada otobüs içerisinde bulunan 1’i ağır 4 yaralı itfaiye ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA
Avcılarda kontrolden çıkan otobüse bariyer saplandı: Biri ağır dört yaralı
Avcılar'da İETT otobüsü yön tabelasına ve bariyerlere çarptı.

Kaza, saat 05:40 sıralarında E-5 Karayolu Avcılar mevkii Topkapı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Talat Şen yönetimindeki 146 numaralı Bakırköy - Boğazköy hattında çalışan ve içerisinde 30 yolcunun bulunduğu otobüs, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Avcılar'da İETT otobüsü yön tabelasına ve bariyerlere çarptı
Avcılar'da İETT otobüsü yön tabelasına ve bariyerlere çarptı

MOTOR KISMINA BARİYER SAPLANDI

Kaza sonrası otobüsün motor kısmından araca saplanan bariyer nedeniyle 4 kişi araç içerisinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Avcılar'da İETT otobüsü yön tabelasına ve bariyerlere çarptı
Avcılar'da İETT otobüsü yön tabelasına ve bariyerlere çarptı

İtfaiye ekipleri araçta sıkışan şahısları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan 1’i ağır 4 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Avcılar'da İETT otobüsü yön tabelasına ve bariyerlere çarptı
Avcılar'da İETT otobüsü yön tabelasına ve bariyerlere çarptı

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, halk otobüsünün kaldırılmasıyla normale döndü. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Düğün yemeğini beğenmeyip firma sahibine saldırdılar
GÜNDEM
Düğün yemeğini beğenmeyip firma sahibine saldırdılar

Baskın yapılan evde 1.6 ton 'sahte şarap' ele geçirildi
GÜNDEM
Baskın yapılan evde 1.6 ton 'sahte şarap' ele geçirildi

Polis otosu ile otomobil çarpıştı: İkisi polis beş yaralı
GÜNDEM
Polis otosu ile otomobil çarpıştı: İkisi polis beş yaralı
Abone Ol Google News
100 metrelikkuyruk oluştu

100 metrelik
kuyruk oluştu

​Son güne bırakanlar saatlerce sıra bekledi.
Satıcıya hapis istemi

Satıcıya hapis istemi

​İnternetten jant aldı kargodan musluk çıktı.
63. tur Ankarada

63. tur Ankara'da

​Türkiye-Yunanistan arasındaki yeni görüşmenin tarihi belli oldu.
240 bin TL<br>altına vergi yok

240 bin TL
altına vergi yok

​AK Parti 65 maddelik teklifi Meclis'e verdi.

​"Çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk'e Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum."

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmayı TBMM'ye gönderdi.

​Oğuzhan Asiltürk Hakk'a yürüdü.

​YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
Dünyanın<br>en hızlısı olacak

Dünyanın
en hızlısı olacak

İsviçreli firma yaptı: Elektrikli araçta önemli gelişme.

​İkinci el ve sıfır araçta son fiyatlar.

Rekor destek<br>ödemesi yapılacak

Rekor destek
ödemesi yapılacak

​Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli açıkladı.
Sel ve su<br>baskınlarına dikkat!

Sel ve su
baskınlarına dikkat!

​Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.