Gündem Avcılarda trafikten kaçan iki otomobil kafa kafaya çarpıştı
İSTANBUL

Avcılar’da trafikten kaçan iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Avcılar'da yoğun trafikten kaçmak isteyen iki araç kafa kafaya çarpıştı. Sürücülerden birisinin yaralandığı kazada çarpışmanın şiddeti ile bir otomobil refüjün üzerine çıktı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve trafik polisi ekipleri sevk edildi.

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Haber Merkezi DHA
Avcılar’da trafikten kaçan iki otomobil kafa kafaya çarpıştı
Avcılar’da trafikten kaçan iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Avcılar'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

TRAFİKTEN KAÇARKEN ÇARPTI

Kaza, saat 07.30 sıralarında D-100 karayolundaki yoğun trafikten kaçmak isteyenlerin tercih ettiği Sarızeybek Caddesi’nde meydana geldi. 34 HG 8288 ile 34 AGH 43 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı.

TRAFİK KİTLENDİ

Sürücülerden birisinin yaralandığı kazada çarpışmanın şiddeti ile bir otomobil refüjün üzerine çıktı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve trafik polisi ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik büyük ölçüde kilitlenirken, bazı sürücüler ters yönde ilerlemeye gitti. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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