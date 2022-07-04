Gündem Avcılarda uyuşturucu bağımlısı genç para için annesini dövdü
İSTANBUL

Avcılar'da uyuşturucu bağımlısı genç para için annesini dövdü

Avcılar'da uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen U.C.B. (26) annesini döverek, parasını aldı. Yaralanan Fatma Şimşek, oğlunun uyuşturucu kullandığını ve sattığını, para istediğinde vermeyince kendisine saldırdığını anlattı. Polis, olaydan sonra kaçan U.C.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Avcılarda uyuşturucu bağımlısı genç para için annesini dövdü
Avcılar'da uyuşturucu bağımlısı genç para için annesini dövdü.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Köroğlu Sokak'ta, uyuşturucu kullandığı öğrenilen U.C.B. (26), annesi Fatma Şimşek'ten para almak istedi. Parası olmadığını söyleyen annesine sinirlenen U.C.B., evdeki eşyalar arasında bin lira para buldu. Kendisini engellemek isteyen annesine tabak fırlatarak yaralayan, U.C.B., parayı alarak kaçtı.

YOK DEYİNCE SİNİRLENDİ


Bir kadının evinde rehin alındığı ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine geldi. Kolundan ve ayağından yaralanan anne Fatma Şimşek'e ilk müdahale yapıldıktan sonra, ambulansa hastaneye götürüldü. Yıllar önce eşinden boşandığını, oğlunun uzun süredir uyuşturucu kullanıp, sattığını anlatan Şimşek, "Para istedi, yok deyince sinirlendi" dedi. U.C.B. hakkında uyuşturucu kullanmak ve satmak suçundan daha önce de işlem yapıldığı öğrenildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, U.C.B.'yi kısa sürede gözaltına aldı.


Fatma Şimşek'in kardeşi Halil Şimşek, uyuşturucu kullanan kişilerin kontrol altında tutulmamasına tepki göstererek "Polis yakalıyor, onlar hemen serbest bırakılıyor" dedi.

Burası Afrika değil Türkiye
FOTOĞRAF 19
Title
Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Karakütük, Umurca, Sarıbahçe ve Azıklı köylerinde mandacılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşlar, hava sıcaklığının artışıyla hayvanlardan süt verimi alabilmek için onları günde 2 defa Karasu Nehri’ne sokarak serinletmeye çalışıyor.
Title
Öğle saatlerinde suya giren mandalar, yaklaşık 3 saat su içerisinde kaldıktan sonra tekrar otlatılmaya götürülüyor.
Title
Afrika’yı andıran sahneler, zaman zaman renkli görüntüler oluşturuyor.
Title
Mandaların su içerisinde serinlemeye çalıştığı anlar, havadan görüntülendi.
Title
“Bölgedeki civar köylerin yüzde 85’i manda besliyor”<br>Karakütük köyünde hayvancılık yapan vatandaşlardan Erkan Kılıçaslan, geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağladıklarını söyledi.
Title
Yaz mevsiminde havanın çok sıcak olması nedeniyle mandaların güneşe karşı dayanıksız olduğunu belirten Kılıçaslan, “Günde 2 defa hayvanları suya sokuyoruz. Bu hem hastalık için hem de süt veriminin daha çok olması için iyi oluyor. Hayvanlarımız üzerlerindeki tüm pislikleri attıkları için kolay kolay hastalanmıyorlar. Bölgedeki civar köylerin yüzde 85’i manda besliyor” dedi.
Title
“Manda sütü daha sağlıklı olduğu için tercih ediliyor”<br>Manda sütünün daha fazla protein içerdiği için tercih edildiğini kaydeden Kılıçaslan, “Sabah ve akşam 2 defa suya giriyorlar. Ortalama her getirdiğimizde 3-4 saat suda kalıyorlar. Suyu çok seviyorlar. Hayvanları bıraksak sabaha kadar suyun içerisinde kalırlar. Otlatmak için zorla çıkarıyoruz. Manda yoğurdu bu bölgede en çok tercih edilen besin kaynağıdır. Manda yoğurdunun 1 kilogramı, inek yoğurdunun 3 kilogramına bedeldir” diye konuştu.
Title
İşte mandaların su keyfinden ilginç manzaralar...
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Burası Afrika değil Türkiye
Muş'ta hava sıcaklığının bunaltıcı seviyelere çıkmasıyla mandaların Karasu Nehri'ne girerek serinlemesi, Afrika'nın Serengeti bölgesini andırıyor. Afrika'yı andıran sahneler, zaman zaman renkli görüntüler oluşturuyor.


Sürü halinde görüntülendiler

Sürü halinde görüntülendiler

​Burası Afrika değil Türkiye: İlginç görüntüler drone ile kaydedildi.
Boğazdan geçti

Boğaz'dan geçti

Karadeniz gazında kritik aşama.
MİTten nokta operasyon

MİT'ten nokta operasyon

PKK-HPG konseyi üyesi terörist etkisiz hale getirildi

'Uymazlarsa NATO'ya almayacağız'

'Uymazlarsa NATO'ya almayacağız'

​Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya taahhütleri yerine getirmeli.

Enflasyon haziranda yüzde 4,95 arttı: Yıllık bazda 78,62 yüzde oldu.

​Piyasalar hareketlendi: 2022 listesi güncellendi.

​Avrupa ve ABD'de havalimanlarında kaos hakim.

​Dine ve aileye saldırıyorlar.

LGS yerleştirme sürecine ilişkin merak edilenler.

Yeni haftada termometreler 40 dereceyi gösterecek.

​"Türklerin ülkelerini ne kadar önemsediklerini gördük."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.