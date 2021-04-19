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Gündem Avcılarda yıkılan binanın yanındaki apartmanda yaşayanlar dışarıya koştu Her kepçe darbesiyle sallanıyoruz
İSTANBUL

Avcılar’da yıkılan binanın yanındaki apartmanda yaşayanlar dışarıya koştu: Her kepçe darbesiyle sallanıyoruz

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın harfiyatındaki demirin kepçeyle betondan ayrıştırılması sırasında yan apartmanda oturanlar, 'sallanıyoruz' diyerek, dışarı çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde oturamadıklarını söyleyen apartman sakinleri, belediyeye şikayetçi oldu.

Haber Merkezi DHA
Avcılar’da yıkılan binanın yanındaki apartmanda yaşayanlar dışarıya koştu: Her kepçe darbesiyle sallanıyoruz
Avcılar’da yıkılan binanın yanındaki apartmanda yaşayanlar dışarıya koştu

Merkez Mahallesi Çiğdem Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı eski bir binanın, kentsel dönüşüm kapsamında yeniden yapılmak üzere yıkıldı. Ekipler, cuma günü başlattıkları yıkım işini hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da sürdürdü.

HER DARBE İLE SALLANDIK

Binanın enkazındaki beton ile inşaat demirlerinin birbirinden ayrılabilmesi için de beton bloklar cadde üzerine konularak, kepçe ile parçalandı. Gün boyu süren çalışmalar kapsamında kırılan betonlardan ayrıştırılan demirler, konteynere yüklemek için kepçe darbeleri ile ezildi. Ancak yıkılan binanın yanında olan 4 katlı apartmanda yaşayanlar her kepçe darbesi ile sallandıklarını ve deprem korkusu yaşadıklarını söylediler.

YETERLİ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMADI

Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde oturamadıklarını savunan apartman sakinlerinden Semra Eyüpoğlu’nın şikayeti üzerine gelen Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri, yıkım işini yapan firmanın belgelerini inceledi. Firma görevliler de betonu demirden ayırabilmek için kepçeyle parçalama ve demirleri ezme yöntemini kullanmak zorunda olduklarını, yan binada oturanların zeminden kaynaklı sorunlar nedeniyle rahatsız olmuş olabileceklerini
savundu. Zabıta memurları da şikayetçilere, İmar Müdürlüğü’nden uzman çağrılabileceklerini söyledi.
Öte yandan yaşanan tartışma sırasında toplanan vatandaşlardan bazıları, iş makinelerinin üzerinde ’25 metreden fazla yaklaşmayın’ uyarısı bulunmasına rağmen yayaların yanından geçmelerinin engellenmediğini, yeterli güvenlik önlemi almadan çalıştırıldıklarını öne sürdü.

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