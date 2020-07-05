Avcılar’da 99 depreminden sonra yıkılması unutulan bina yine yıkılamadı: 21 yıldır yıkılmayan bina çöplük ve bağımlı yeri oldu

Marmara'yı vuran 1999 yılındaki Gölcük Depremi sırasında ağır hasar görünce yıkılmasına karar verilen ancak daha sonra güçlendirilen Avcılar’daki bir bina, geçen yıl boşaltılmasına rağmen bir türlü yıktırılamadı. Binanın zemin kattaki iş yerleri, dükkan ve evler ise bağımlıların uğrak yeri oldu.

DHA

Gümüşpala Mahallesi'nde, bodrum, zemin ile birlikte 7 katlı, 24 daireli apartman 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nde hasar görünce yıktırılmasına karar verildi. AFAD, geçen 26 Eylül’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki Silivri Depremi ardından ‘Ağır hasarlı' bu binanın akıbetini 20 yıl sonra sordu. Avcılar Belediyesi bunun üzerine üniversiteden alınan raporla güçlendirilen ve Gölcük depreminden sonra 20 yıl boyunca oturulan binanın en kısa sürede boşaltılarak yıktırılması gerektiğini bildirdi. Belediye zabıtası ve polis devreye girerek bina sakinlerine tebligat yapılınca bina geçen Ekim ayında boşaltıldı.

FOTOĞRAF 10 Marmara Bölgesini vuran 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi sırasında ağır hasarlı olduğu tespit edilen Avcılar'daki bina, 20 yıl sonra tahliye edilerek mühürlendi. Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Suat Ektiren, binanın yıkılmasının unutulduğu yönündeki sözleri ise kafaları karıştırdı. Ektiren, AFAD tüm ilçelere 'Şu binalar hasarlıydı. Yıkıldı mı?' diye sorduğunda listelerimizin tetkikinde baktık o binanın unutulduğu, aslında yıkılmadığını tespit ettik dedi. Öte yandan bina sakinleri, güçlendirme yaptıkları yapının sağlam olduğunu öne sürerken, belediye ağır hasarlı binalarda güçlendirmenin teknik olarak mümkün olmadığını bildirdi. Avcılar'ın Gümüşpala Mahallesi’nde, bodrum, zemin ile birlikte 7 katlı, 24 daireli Kübra Apartmanı, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi’nden etkilendi. 24 Ağustos 1999'da Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından hazırlanan tespit raporunda binanın bodrum katındaki 12 kolonda patlamalar olduğu, hasarın ‘fazla tehlikeli’ durumda bulunduğu, yapının bodrum, zemin ile birlikte 7 kat oluştuğu, son iki katın projeye aykırı yapıldığı, ayrıca bazı kirişlerde eğilme ve kesme çatlaklar gözlemlendiği belirtildi. Raporda ayrıca, bu apartmandaki betonun elenmemiş ve yıkanmamış deniz kumundan yapıldığı, ön ve arka aksta kolon ve perde betonların kalitesiz olduğu, hasara uğradığı, kolonlarda mukavemetin 100 kilogramsantimetre karenin altında olduğu belirlendi. Raporda, diğer kolon ve katlarda hazır beton kullanıldığı için buralarda kalitenin arttığı, bodrum katta ağır yapısal hasar, zemin katta orta duvar hasarları görüldüğü yer almıştı. GÜÇLENDİRME YAPILDI: Ağır hasarlı olduğu için yıkılması gereken binanın sakinleri Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ercüment Köksal, Prof. Dr. Turgut Kocatürk ve Araştırma Görevlisi Erol İnce'nin hazırladığı güçlendirme çalışmasını bir firma ile anlaşarak yaptı. Güçlendirme çalışmalarının ardından aynı üniversiteden Yardımcı Doç.Dr. Zafer Kütüğ, Araştırma Görevlisi Dr. Ayşe Koçak, Araştırma Görevlisi Yüksek Mühendis Gökhan Altındaş’ın imzasını taşıyan 30 Aralık 1999 tarihli raporda, ‘Yapının iskan edilmesinde bir mahzur olmadığı’ belirtildi. Bina sakinleri, binanın yıkılmasını önlemek amacıyla 1'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açarak hazırlanan raporları sunarak Kübra Apartmanı'nın 'Hafif hasarlı' olarak kabul edilmesi için başvurdu. Ancak, sonuç alamadı. AFAD SORUNCA YIKILMADIĞI ORTAYA ÇIKTI: Avcılar Belediyesi, 6 ay önce binanın tahliye edilmesine karar verirken, zabıta görevlileri yapıyı mühürledi. Ancak, ellerinde 'Sağlam raporu' bulunduğunu savunan bina sakinleri mührü açarak burada oturmayı sürdürdü. 1.5 ay önce AFAD tarafından belediyeye gönderilen yazıda 20 yıl önce ‘Ağır hasarlı’ olduğu gerekçesiyle yıkılması gereken binanın akıbeti soruldu. Kayıtlara bakılarak yapılan incelemede binanın halen kullanıldığı ve yıkılmasının unutulduğu tespit edilince zabıta ve polis devreye girerek bina sakinlerine tebligat yapıldı ve burasının en kısa sürede tahliye edilmesi istendi. Bina sakinlerini evlerini terk etmeye zorlamak için ilgili kurumlara yazı gönderilerek elektrik ve doğalgazları da kesildi. Buna rağmen bazı aileler evlerini terk etmeyince zabıta, kalan ailelerden en kısa sürede binayı terk etmelerini istedi. BİNA SAKİNLERİ ÇIKMAMAK İÇİN DİRENDİ: Bina sakinlerinden Ayşe Özkara, evlerinin tahliyesinin önüne geçmek için tüm çabalarını harcadıklarını yine de sonuç alamadıklarını söyledi. Özkara, “Psikolojimiz kalmadı. Nereye başvurduysak geri çevrildik. Tekim, çalışıyorum, 2 çocuk okutuyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi’nden, güçlendirme ve ‘Burası kullanılır halde, sağlam' diye raporlarımız var. Raporları kabul ettiremedik. 'Bu binayı yıkacağız' diyorlar. Zabıta her sabah- akşam geliyor. Bizi yıldırdılar. Tuttuğum evin boya badanasını tamamlayamadım. Bir aydır, elektriğimiz, doğalgazımız yok. Mülteci haldeyiz. Karotu da aldık, temiz kağıdını aldık, kabul etmiyorlar. Profesörlerin 'sağlamdır' diye raporları var. Kabul etmiyorlar” diye yakındı. Diğer bina sakinlerinden asgari ücretle çalışan Hatun Karakaş zabıtanın kapılarını kırdığını iddia ederken, “Gelip boşaltacağım dedim, bir hafta süre istedim. ‘Bir şey yapamayız’ denildi. Güçlendirme yapıldı 'belediyeye bildirilmemiş' denildi. Kira yardımı da yapılmadı. İşime gittim, kapı, kilitler kırılmış. Eşyam eksik olsa kime dava açacağım” dedi. MÜHRÜ KIRIP OTURMAYA DEVAM ETTİLER: Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Suat Ektiren, bu bina ile ilgili gelişmelerin Silivri açıklarında geçen hafta meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremle ilgisi olmadığını vurguladı. Ektiren, DHA muhabirinin soruları üzerine, 1.5 ay öncesinde AFAD’tan yazı aldık. Bu bina 1999 depreminde ağır hasarlı binalar listesinde olduğundan bize yıkılıp-yıkılmadığı soruldu. Yapı stoku listemizde baktığımızda bu binanın yıkılmadığını tespit ettik. Kat maliklerine tahliye için tebligat yaptık. Aslında bina sakinlerine ilk tebligatımız 6 ay önceydi. Biz binayı o tarihte mühürledik. Kendileri mührü kırıp içeri girdiler. İkinci son mühürlememizde zabıta gücüyle tahliye ettik kendilerini” dedi. TEKNİK OLARAK MÜMKÜN DEĞİL: İmar ve Şehircilik Müdürü Suat Ektiren, şöyle devam etti: “Söz konusu bina ağır hasarlı. Ağır hasarlı binalar teknik olarak güçlendirilemiyor. Fakat bunlar kendileri ‘Güçlendirdik. Binamız sağlam’ iddiasındaydı. Teknik olarak ağır hasar almış, kolon, kirişlerde kesik olan binalarda güçlendirmenin teknik olarak mümkün olmadığı biliniyor. Dolayısıyla o bina boşaltıldı. Şu anda söküm işlemi başladı. Münferit olay. O dönem yazışmalar olmuş, ‘Burayı boşaltın’ denilmiş. O zaman unutulmuş olabilir. AFAD tüm ilçelere ‘Şu binalar hasarlıydı. Yıkıldı mı?’ diye sorduğunda listelerimizin tetkikinde baktık o binanın unutulduğu, aslında yıkılmadığını tespit ettik... KENDİLERİ YIKMAZSA BELEDİYE YIKACAK: Dolayısıyla Silivri'deki son depremden önce orayı apar topar boşalttık. Yani o boşaltma şu andaki depremden değil, 1999 depreminden hasarlı olan bina. 6 ay önce ilk mühürlemeyi yapmıştık. Son 1.5 ay önce de ikinci mühürlemeyi yaparak nüfustan tahliye ettik. Şu an söküm işleri var, kapı, pencere, klima, kombi vs. sökülüyor. Onları almalarını müteakip kendileri yıkacaklar. Yıkmazlarsa kendimiz yıkacağız, biz yüzde 20 maliyet farkı ile kendilerine rücu edeceğiz. Ama kendileri yıkacaklar diye duyum alıyoruz.” 1999 depreminde ağır hasar alan Avcılar'daki binanın yıkımının 'unutulduğu' ortaya çıktı Marmara Bölgesini vuran 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi sırasında ağır hasarlı olduğu tespit edilen Avcılar'daki bina, 20 yıl sonra tahliye edilerek mühürlendi. Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Suat Ektiren, binanın yıkılmasının unutulduğu yönündeki sözleri ise kafaları karıştırdı. Ektiren, "AFAD tüm ilçelere 'Şu binalar hasarlıydı. Yıkıldı mı?' diye sorduğunda listelerimizin tetkikinde baktık o binanın unutulduğu, aslında yıkılmadığını tespit ettik" dedi. Öte yandan bina sakinleri, güçlendirme yaptıkları yapının sağlam olduğunu öne sürerken, belediye ağır hasarlı binalarda güçlendirmenin teknik olarak mümkün olmadığını bildirdi.

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'KAPILI BARİYER'

Boşaltılan bina atık malzeme toplayıcılarının akınına uğradı. Binada kullanılabilecek bütün atıklar toplanırken, bazı parçaların yola düşerek tehdit oluşturması üzerine yapıdaki 40 kadar kapı tek tek sökülerek bina önüne bariyer oluşturuldu. Anten kabloları ile tutturulan kapılar ilginç görüntü oluştururken, belediye eleştiriler üzerine kısa süre sonra demir bariyerler getirerek yerleştirdi. Ancak, bina geçen süre içerisinde açılan davalar nedeniyle yıktırılamayınca belediye de bariyerlerini alıp götürdü. Çevre binalarda oturanlar yapılan tadilatlardan çıkarılan molozları veya bazı atıkları 21 yıl önce yıktırılması gereken binadaki boş dükkanlara yığınca çirkin görüntünün yanı sıra çevreye pis koku yayılmaya başladı.

DHA Avcılar'da yıkılamayan bina hala yıkılmayı bekliyor.

Yan binalarda oturanlar da boş olan ve çevredekilerin önünden geçmeye korktukları binaya geceleri kimliği belirlenemeyen kişilerin geldiğini, burada ateş yakarak uyuşturucu kullandıklarını söyledi. Binanın birinci katında üzerinde uyuşturucu bağımlıları tarafından kullanılan çok sayıda sigara deliği bulunan alüminyum folyolar, elle sarılmış sigaralar bulunduğu görüldü.

GÜNDEM Avcılar'da riskli binada şaşırtan önlem: Kapılardan bariyer yaptılar

Yıktırılamadığı için pislik içerisinde bulunan ve özellikle bağımlıların zaman zaman geldiği binaya polisin ihbar üzerine gelerek burayı kontrol ettiği ifade edildi. İlçede son dönemde boşaltıldığı halde yıktırılamayan yaklaşık 50 binada benzer sorunlar olduğu, güvenlik güçlerinin de bu sorunla mücadele etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Binanın hemen yanında iş yeri bulunan Kadir Kaman, “Bu bina yıkılacaksa yıkılsın, Halkalı çöplüğüne döndü” derken, Umut Aydın, belediyeye defalarca başvurmalarına rağmen burası için çözüm bulunamadığını anlattı. Yan binada oturan Ali Rahimoğlu, “Bağımlılar geliyor, gece ateş yandığını görüyoruz. Yangın çıkacak bize de sıçrayacak mı diye korkuyoruz” dedi.

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DHA Avcılar'da riskli binaya kapılardan bariyer...

DEĞİŞİK ORANLARDA VERİLEN ARSA HİSSESİ NEDENİYLE ÇIKMAZA GİRİLDİ

Ali Saday, 1995’ten bu yana aynı sokakta oturduğunu, vefat eden müteahhidin hak sahiplerine ev sattığını ancak, değişik oranlarda arsa hissesi vermesi sonucu ortaya bugünkü içinden çıkılmaz durumun çıktığını söyledi. Saday, “Örneğin ikinci katta oturan ailenin yüzde 15, dördüncü katta oturanın yüzde iki arsa payı var. İkisi de daire sahibi görünüyordu. Ancak, kentsel dönüşüme alınmasına karar verilen binada müteahhit doğal olarak arsa payına bakarak binayı yapmak isteyince anlaşmazlık oluyor ve davalar açılıyor. Bu nedenle bina yıkılamıyor ve yenisi yapılamıyor, ortaya bugünkü kötü sonuçlar ortaya çıkıyor” diye konuştu.

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