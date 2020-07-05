Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Dünyadaki nadir yerleşim yerlerinden Stratonikeia Antik Kentinde bin 720 yıllık fiyat listesi
KÜLTÜR SANAT

Dünyadaki nadir yerleşim yerlerinden Stratonikeia Antik Kenti'nde bin 720 yıllık fiyat listesi

Dünyadaki nadir yerleşim yerlerinden Stratonikeia Antik Kenti'nde bin 720 yıllık fiyat listesi

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki 3 bin 500 yılık Stratonikeia Antik Kenti'nde bulunan 200'den fazla ürünün yazılı olduğu bin 720 yıllık fiyat listesi, tarihe ışık tutuyor.

Haber Merkezi DHA
Stratonikeia Antik Kenti, Arkaik, Klasik, Helenistik dönemler ile Roma İmparatorluğu, Bizans Dönemi, beylikler dönemi, Osmanlı Dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti'ne ev sahipliği yaptı.
Stratonikeia Antik Kenti, Arkaik, Klasik, Helenistik dönemler ile Roma İmparatorluğu, Bizans Dönemi, beylikler dönemi, Osmanlı Dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti'ne ev sahipliği yaptı.

'Gladyatörler şehri' olarak bilinen 3 bin 500 yılık Stratonikeia Antik Kenti, Arkaik, Klasik, Helenistik dönemler ile Roma İmparatorluğu, Bizans Dönemi, beylikler dönemi, Osmanlı Dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti'ne ev sahipliği yaptı.

DHA
Stratonikeia Antik Kenti, Arkaik, Klasik, Helenistik dönemler ile Roma İmparatorluğu, Bizans Dönemi, beylikler dönemi, Osmanlı Dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti'ne ev sahipliği yaptı.

'Antik kente sıfır' mahallede tarihle iç içe yaşam
HAYAT
'Antik kente sıfır' mahallede tarihle iç içe yaşam

Bu özelliğiyle dünyadaki nadir yerleşim yerlerinden biri olan antik kentteki bin 720 yıllık meclis duvarında, balıktan zeytinyağına kadar 200'den fazla ürün ve fiyatları yazıyor.

DHA
Stratonikeia Antik Kenti, Arkaik, Klasik, Helenistik dönemler ile Roma İmparatorluğu, Bizans Dönemi, beylikler dönemi, Osmanlı Dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti'ne ev sahipliği yaptı.

Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, "Meclis binasının dış cephesindeki duvardaki yazıda, Roma Dönemi'ndeki ticari hareketlilik ile ekonomik düzenlemelerle ilgili kayıtlar bulunuyor. Kazı ve restorasyonun yanı sıra farklı çalışmalarımızda sürüyor" ifadelerini kullandı.

2 bin 700 yıllık en zengin antik kent bulundu
HAYAT
2 bin 700 yıllık en zengin antik kent bulundu

DHA
Stratonikeia Antik Kenti'nde bulunan 200'den fazla ürünün yazılı olduğu bin 720 yıllık fiyat listesi, tarihe ışık tutuyor.

Söğüt, "Stratonikeia'daki 23 metrekarelik duvarda bu yazının olmasından dolayı şanslıyız. Antik kentimize artı değer kazandırıyor. Balıktan tutun da bir litre zeytinyağının ismi ve fiyatı yazıyor" dedi.

Abone Ol Google News
En başarılı ülkelerden biri olduk

En başarılı
ülkelerden biri olduk

137 ülkeye tıbbi yardım gönderdik.
3 kişi her yerde aranıyor

3 kişi her yerde aranıyor

Patlamanın olduğu fabrikada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Ölüm oranlarınıdüşürmede başarısız

Ölüm oranlarını
düşürmede başarısız

DSÖ, kullanımını ikinci kez durdurdu.
Yine park<br> yine gençler

Yine park
yine gençler

​Parkta horon oynayan gençler koronavirüse davetiye çıkardı.
Yine tarihe geçti

Yine tarihe geçti

Ronaldo başarılarına bir yenisini daha ekledi.
Kahreden sakatlık

Kahreden sakatlık

​Genç oyuncunun fibula kemiği kırıldı.
Vakaların azalışının durma nedeni

Vakaların azalışının durma nedeni

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan çok önemli uyarı.
'Tedirgin oluyoruz'

'Tedirgin oluyoruz'

Minibüsten 14 yerine 30 yolcu çıktı.
Tarihin en <br>büyük operasyonu

Tarihin en
büyük operasyonu

Aralarında suç örgütü liderlerinin de bulunduğu 34 kişi tutuklandı.

İBB kendi bünyesinde bulunmayan işletmeye flamasını asmak istedi.

​Yeni ilçe merkezindeki çalışmalarda sona gelindi.

​AK Parti'ye katılınca saldırılar sistematik lince dönüştü.

​Müze olarak kalması din-vicdan hürriyetine ve egemenlik haklarına aykırı.
Dayanışmada<br>bir milyona doğru

Dayanışmada
bir milyona doğru

Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası rekora koşuyor.

​Donald Trump:ABD aşırı solcu faşizm kuşatmasında.

​Uyuşturucu paralarını örgüte aktarmışlar.
Koronavirüsü<br>görüntülediler

Koronavirüsü
görüntülediler

​Türk bilim adamlarından büyük başarı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.