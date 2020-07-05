Sakarya'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Sakarya'da yaşayan editörümüz patlamayı anlattı: Deprem oluyor sandım

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havaifişek fabrikasında meydana gelen patlama tüm şehirde büyük bir panik ve korkuya neden oldu. yenisafak.com'un Sakarya'da yaşayan gece editörü Murat Akıncı, anında olay yerine giderek hem kendi yaşadıklarını hem de gördüklerini aktardı. Hendek'te yaşayan bir görgü tanığı, patlama esnasında uyuduğunu ve büyük bir korku içinde yatağından fırladığını belirterek 'Evlerimizin camları kırıldı. Dışarı çıktığımda herkes korku içindeydi' dedi.