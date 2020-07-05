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Gündem Sakaryada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
SAKARYA

Sakarya'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan alanda enkaz kaldırma ve kırma çalışmaları sürüyor. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da "(Havai fişek fabrikasındaki patlama) 114 hastamızı taburcu ettik, 6 yaralı var, biri ağır, diğerleri iyi" bilgisini verdi.

Haber Merkezi AA
Yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetti.
Yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetti.

Yukarıçalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamanın ikinci gününde bölgede, UMKE, AFAD, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri çalışma yürütüyor.

AFAD, jandarma ve itfaiye personelinden oluşan ekip, fabrika alanında ve etrafında arazi taraması yapıyor.

Havai fişek faciası: Yaralı kurtulan işçi patlamanın nedenine ilişkin tahminde bulundu
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Havai fişek faciası: Yaralı kurtulan işçi patlamanın nedenine ilişkin tahminde bulundu

Öte yandan alanda enkaz kaldırma ve kırma çalışmaları sürüyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında önceki gün saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

Hayatını kaybedenlerden Havva Çelik ve Sebahattin Tepeçınar'ın cenazeleri dün defnedilmişti.

  • Denetim eksikliği yok

  • Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da "(Havai fişek fabrikasındaki patlama) 114 hastamızı taburcu ettik, 6 yaralı var, biri ağır, diğerleri iyi" bilgisini vererek şöyle konuştu:
  • "Denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı. İlgili birimlerimiz burada bütün denetimleri periyodik olarak ciddi şekilde yapıyor, buna devam edecekler. Herhangi bir kusur, ihmal varsa hem adli hem de idari soruşturmada zaten ortaya çıkacaktır ve gereği yapılacaktır."

Sakarya'daki patlamayla ilgili üç kişi gözaltında
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Sakarya'da yaşayan editörümüz patlamayı anlattı: Deprem oluyor sandım
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Sakarya'da yaşayan editörümüz patlamayı anlattı: Deprem oluyor sandım
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havaifişek fabrikasında meydana gelen patlama tüm şehirde büyük bir panik ve korkuya neden oldu. yenisafak.com'un Sakarya'da yaşayan gece editörü Murat Akıncı, anında olay yerine giderek hem kendi yaşadıklarını hem de gördüklerini aktardı. Hendek'te yaşayan bir görgü tanığı, patlama esnasında uyuduğunu ve büyük bir korku içinde yatağından fırladığını belirterek 'Evlerimizin camları kırıldı. Dışarı çıktığımda herkes korku içindeydi' dedi.
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