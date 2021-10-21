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İSTANBUL

Avcılar'daki pazarda yine otomobil unutuldu

Avcılar Merkez Mahallesi'nde kurulan semt pazarında park edilen otomobilin sürücüsüne uzun süre ulaşamayan pazarcı zor durumda kaldı. Zabıtaların devreye girmesiyle 1.5 saat sonra otomobilin sürücüsüne ulaşıldı. Aynı olay daha önce de yaşanmıştı.

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Haber Merkezi DHA
Avcılardaki pazarda yine otomobil unutuldu
Otomobil sürücüsü aracını pazarın ortasında unutup gitti

Avcılar Merkez Mahallesi'nde kurulan semt pazarında park edilen otomobilin sürücüsüne uzun süre ulaşamayan pazarcı zor durumda kaldı. Zabıtanın devreye girmesi ile 1.5 saat sonra ulaşılan sürücü otomobilini park ettiği yerden aldı. Aynı pazarda daha önce de benzer şekilde otomobil park edilmişti.


Merkez Mahallesi'nde Ahmet Taner Kışlalı ve buna açılan sokaklarda kurulan çarşamba pazarında esnaf her hafta olduğu gibi tezgahlarını açmak için geldi. Getirdikleri ürünleri tezgahlarında açarak sergilemek isteyen giyim eşyası satan Hürriyet Akhan, yıllık kirasını ödediği tezgah yerinde bir otomobilin park ettiğini görünce sahibini aramaya başladı. Çevredekiler araç sahibini tanımadıllarını söyledi. Akhan, bunun üzerine polis ve belediyeyi aradı.


Pazarcılar, pazar alanlarında otomobil unutulmasının 'Bir klasik' haline geldiğini, bunun çalıntı olabileceğini, park edilen her aracın ön camında mutlaka sürücüye ulaşılabilecek bir telefon numarası yazılması gerektiğini söyledi. Bir süre sonra gelen Avcılar Belediyesi zabıta memuru araç plakasından sahibine ulaşmak için çaba harcadı. Sonunda araç sahibinin adına kayıtlı olan telefon bulundu, ısrarlı aramalara rağmen açan olmadı. Aramalar aralıklarla sürdürülürken sonunda telefonu açan kişiye pazarcıları zor durumda bıraktığı belirtilerek, gelip otomobili park edilen yerden alması istendi. Kısa süre sonra gelen araç sahibi yakında oturduğunu, sokakta pazar kurulduğunu unuttuğunu, sabah uyanamadığını, bu nedenle telefona geç yanıt verdiğini belirterek özür diledi. Pazarcıların pazardaki direkleri ve yer yer tezgahlarını çekmesi ile sürücü otomobilini alıp uzaklaşırken Hürriyet Akhan, "Artık ekmeğimize bakabiliriz" dedi.
Avcılar'daki aynı semt pazarında bir süre önce park edilen ve sahibine ulaşılamayan otomobil lastiklerinin altına metal tepsi konularak çekilmişti

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