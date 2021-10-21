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EĞİTİM ANKARA

Sınıf kapamada Karadeniz ilk sırada

Salgın döneminde öğrencilerin okula devam oranlarının yüksek olduğuna dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sınıf kapamanın en az Şırnak’ta, en çok ise Karabük’te olduğunu söyledi, en fazla sınıf kapamanın Karadeniz’de olduğuna dikkat çekti.

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Ankara Yeni Şafak
​Sınıf kapamada Karadeniz ilk sırada
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AK Parti’de bakanlarla gerçekleştirilen istişare toplantılarının üçüncüsü Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımı ile yapıldı. Özer, milletvekilleri ve MKYK üyeleriyle bir araya geldi. Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, başkanlığındaki toplantıda Bakan Özer, yüz yüze eğitim, okullardaki vaka durumu, öğretmenlerin aşılanma oranları başta olmak üzere eğitimdeki çalışmalara ilişkin sunum yaptı ve soruları yanıtladı.

EN FAZLA KAPAMA KARABÜK’TE

Özer, vakalar nedeniyle ara verilen sınıfların tüm sınıflar içindeki oranının oldukça düşük olduğunu, karantina süresinin 10 güne indirilmesinin ardından kapalı sınıf oranlarının daha da düştüğünü ifade etti. Özer, yüzde 0.01 ile en az sınıf kapamanın Şırnak’ta, yüzde 1.95 ile en yüksek sınıf kapamanın ise Karabük’te olduğunu kaydetti. Özer, Karadeniz Bölgesi’ndeki illerde sınıf kapama oranlarının diğer bölgelerden kısmen yüksek olduğunu dile getirdi.

Mahmut Özer
Mahmut Özer

ÖĞRETMENLERDE AŞILANMA ARTIYOR

Öğretmenlerin aşılanma oranlarının ağustos ayı başından itibaren Türkiye genelinden yüksek olduğunu ifade eden Bakan Özer, “Çift doz aşılamada yüzde 86.2’ye çıktık. Eğitimin tüm kademelerde yüz yüze başladığı 6 Eylül’den itibaren oranlardaki artış devam ediyor” dedi. Özer, en az bir doz aşı yapılan destek personelinin oranının yüzde 96.1 ile yüzde 97.3 arasında değiştiğini aktardı.

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KOVID-19’A E-TAKİP

Bakanlığın, Kovid-19 e-takip sistemi ile öğrenci, öğretmen ve kurum personelini il, ilçe ve kurum düzeyinde izlediğini belirten Özer, “Bulaş durumu sınıf düzeyinde değerlendirilmekte, okul bazlı kapatma uygulanmamaktadır” diye konuştu.

OKULA DEVAM YÜKSEK

Yüz yüze eğitimde ilk altı hafta itibariyle ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde öğrencilerin okula devam oranlarının yüksek olduğuna dikkat çeken Özer, “İlköğretim kademesinde yaklaşık yüzde 94’ü, ortaöğretimde ise yüzde 89’u 10 veya daha az devamsızlık yapmıştır” bilgisini paylaştı.

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