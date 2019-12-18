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MUĞLA

AVM'de vinç faciası: Devrilen vincin altında kalan 1 kişi öldü

Bodrum'da bir AVM'nin otoparkında yılbaşı süslemesi yapan vincin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Bodrum’da yılbaşı süslemesi yapan vinç devrildi
Bodrum’da yılbaşı süslemesi yapan vinç devrildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir alışveriş merkezinin dış cephesinde yılbaşı süslemesini yapmak amacıyla kullanılan vincin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

35 metrelik boşluktan aşağı düştü

Olay, bugün saat 20.30 sıralarında Bodrum’un Ortakent Kapuz Caddesi'nde meydana geldi. Bir alışveriş merkezinin dış cephesinde yürütülen yılbaşı süslemesi çalışmasında kullanılan vinç, yaklaşık 35 metrelik yüksekten boşluğa düştü. Kaza sırasında çevrede bulunanlar devrilen vincin altında kalmamak için panik ve korku içerisinde kaçıştılar. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede vincin üzerindeki sepette bulunan Sefer Akdaş’ın (35) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Vinç sepetindeki Serdar Karabatak (32) ile vinç üzerindeki İlhan Enes Demir (25) ve Ünal Topuz (44) yaralandı. Yaralılar sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından mbulanslarla çevredeki hastanelere, Akdaş'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

DHA
Bodrum’da yılbaşı süslemesi yapan vinç devrildi

Yaşanan kaza sonrası bölgeye gelen Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu ve Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, görevlilerden kaza hakkında bilgi aldı. Olayın ardından alışveriş merkezinde panik yaşayanlar sakinleştirilmeye çalışıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Bodrum’da yılbaşı süslemesi yapan vinç devrildi

DHA
Bodrum’da yılbaşı süslemesi yapan vinç devrildi

DHA
Bodrum’da yılbaşı süslemesi yapan vinç devrildi

DHA
Bodrum’da yılbaşı süslemesi yapan vinç devrildi

DHA
Bodrum’da yılbaşı süslemesi yapan vinç devrildi
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