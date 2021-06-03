Gündem AVMlerde yeni dönem Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle HES kodu sorgulama
İSTANBUL

AVM’lerde yeni dönem: Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle HES kodu sorgulama

İstanbul’daki 4 büyük AVM’de, HES kodu sorgulamasının artırılmış gerçeklik gözlüğüyle yapılmasına başlandı. Yeni uygulamada, AVM girişlerinde oluşan temasın ve yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.

Haber Merkezi DHA
AVM’lerde yeni dönem: Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle HES kodu sorgulama
İstanbul’daki 4 büyük AVM’de pilot uygulama yapılacak.

Şapkanın üzerine yerleştirilen artırılmış gerçeklik gözlüğü, AVM’ye gelen ziyaretçilerin HES kodunu okuyarak kişilerin riskli ya da risksiz olduğunu gösteriyor.
Ürünün giyilebilir olması, kullanıcının ellerini serbest şekilde kullanmasına imkan veriyor. Bu da özellikle HES kontrolünde güvenlik görevlilerine hareket serbestliği sunuyor. Daha hızlı hareket ederek, daha fazla sorgu yapabiliyor. Girişlerde oluşabilecek yoğunluğu azaltabiliyor.

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UYGULAMA NASIL ÇALIŞIYOR?

HES kodu kontrol aplikasyonu gözlüğe yüklendi. Ziyaretçiler, güvenlik görevlisinin taktığı şapkada bulunan, kameraya HES kodunu okutarak AVM’ye giriş yapabiliyor. Sorulama işlemi daha uzak mesafeden, seri bir şekilde yapılıyor.

“UYGULAMA BÜYÜK KOLAYLIK”

AVM ziyaretçilerinden Reyhan Özdemir ise “AVM’ye çok sık gelmemeye çalışıyorum. Alınan önlemlere dikkat ediyorum. İhtiyacım neyse halledip, çok fazla vakit geçirmeden hemen çıkıyorum. Uygulama büyük kolaylık, hızlı geçiyorsunuz. Sosyal mesafeyi de korumuş oluyoruz” dedi.

“AVM’YE GİRERKEN HİÇ BEKLEMEDİM”

Yasin Ersöz de “Tam kapanma bitti, biraz dışarıda vakit geçirmek istedim. Alışveriş de yapacağım o nedenle geldim. Uygulamayı ilk defa gördüm, şaşırtıcı geldi. Teknoloji güvenlik sektöründe baya ilerlemiş. Girerken beklemedim, girişim hızlı oldu” ifadelerini kullandı.

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Rize'de 40 bin kişilik 'çay göçü': Korkulan vaka artışı olmadı
FOTOĞRAF 16
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Doğu Karadeniz'de başlayan çay tarımı için Rize’ye büyük kentlerden gelenlerin sayısı yaklaşık 40 bin kişiye ulaştı.
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Kentte son 1,5 ayda sadece İstanbul’un trafik kodu olan ‘34’ plakalı 20 bin dolayında araç girişi tespit edildi.
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Bölgeye gelenlere ise 10 gün izole olmaları, çay bahçesi ile evleri arasında kalmaları, toplu buluşmalardan kaçınmaları çağrısı yapıldı.
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Çay göçü ile birlikte vaka artışı endişesi yaşanan ilde korkulan olmadı.
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Sıkı denetimler ve üreticilerin kurallara uyması sonucu önceki hafta her 100 bin kişide 119,64 olarak açıklanan vaka sayısı 83,63’e geriledi.
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Rize son bir hafta içinde nüfusa göre 'en çok vaka azalan iller' arasında 6'ncı sırada yer aldı.
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‘İYİ DURUMDAYIZ AMA YETERLİ DEĞİL’ <br> <br> Vatandaşların uyarıları dikkate aldığını söyleyen Vali Kemal Çeber, bu durumun kenti iyi bir noktaya doğru getirdiğini, ancak hala yeterli olmadığını söyledi. Vali Çeber, “Karadeniz insanının sıcakkanlılığı ile biz sevincimizi, hüznümüzü hep iç içe yaşarız. Cenazeye de sevince de herkes koşar.
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İşte bu durum bizi bu pandemi döneminde biraz yordu. Bu durumu da sık sık ifade ettik. Vatandaşlarımızın uyarılara uyması bizi iyi bir noktaya doğru getirdi. Ancak hala yeterli noktada değiliz” dedi.
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‘DAR ALANDA KISA PASLAŞMALAR YAPILAN BİR İLDEYİZ’ <br> <br> Rize'nin çay hasadı ile birlikte özel bir durumu olduğunu kaydeden Vali Çeber, şunları söyledi: “İlimize çay işçiliği için yurt dışından gelen olmasa da son 1,5 ayda yurt içinden müstahsil, yarıcı, çay işçisi olarak 40 bin civarında kişi geldi. Geçen yıl gelip dönmeyen 10-15 bin civarında hemşehrimiz de var.
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İl dışından gelenlerden evleri ve çay bahçeleri arasında kendilerini izole etmelerini ve sağlıklı bir şekilde çay hasadı dönemini tamamlamalarını rica ettik. Bu uyarıları dikkate aldıklarını gördük.
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En yoğun sosyal hareketlilik Rize'de. Buna uygun davranalım. Çünkü biz dar alanda kısa paslaşmalar yapan bir vilayetiz. Başka bir vilayette 10 bin kişi 20 kilometrekare alanda ticari, ekonomik, sosyal hayatını yürütüyor ise biz 10 bin kişiyle 3 kilometrekare içerisinde yürütüyoruz. Çünkü çok dar alanda yaşayan bir vilayetiz.
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Hem buna dikkat etmemiz lazım hem de çay sezonunun getirdiği hareketliliğe dikkat etmemiz lazım. Hemşerilerimiz kurallara uyma özenlerine devam ederlerse istenen seviyelere geleceğiz.”
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‘HEMŞEHRİLERİMİZİN DİKKATİ İLE BU SEVİYEYE GELDİK’ <br> <br> Rizelilerin dikkati sayesinde vaka sayılarında gerileme olduğunu kaydeden Vali Çeber, “Çay için gelen, çay sektöründe çalışan hemşehrilerimizin dikkati olmasa 500'lü seviyelerden bugün indiğimiz 80'li seviyelere gelemezdik.
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2 hafta önce en fazla düşüş sağlayan onuncu, bu hafta 6’ncı il olamazdık. Rize'ye çay için 20 bine yakın İstanbul plakalı araç giriş yaptı.
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Bu kadar insanı ilimizde memnuniyetle misafir etmekle beraber bu düşüşü sağlayabiliyorsak bu tamamen vatandaşımızın hassasiyeti ve özeni ile ilgilidir.
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Hep beraber üzerimize düşen görevi yapınca da inşallah çok kısa zamanda tamamen normal hayata da başlayacağız” diye konuştu.
Rize'de 40 bin kişilik 'çay göçü': Korkulan vaka artışı olmadı
Rize'ye çay tarımı için büyük kentlerden gelenlerin sayısı yaklaşık 40 bin kişiye ulaştı. Kente son 1,5 ayda sadece İstanbul plakalı, yaklaşık 20 bin araç geldi. Çay göçü ile birlikte vakaların artacağı endişesi yaşanan ilde korkulan olmadı, vakalar geriledi. Vali Kemal Çeber “Hemşehrilerimiz kurallara uyma özenlerine devam ederlerse istenen seviyelere geleceğiz” dedi.


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