AVM’lerde yeni dönem: Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle HES kodu sorgulama

Şapkanın üzerine yerleştirilen artırılmış gerçeklik gözlüğü, AVM’ye gelen ziyaretçilerin HES kodunu okuyarak kişilerin riskli ya da risksiz olduğunu gösteriyor.

Ürünün giyilebilir olması, kullanıcının ellerini serbest şekilde kullanmasına imkan veriyor. Bu da özellikle HES kontrolünde güvenlik görevlilerine hareket serbestliği sunuyor. Daha hızlı hareket ederek, daha fazla sorgu yapabiliyor. Girişlerde oluşabilecek yoğunluğu azaltabiliyor.

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UYGULAMA NASIL ÇALIŞIYOR?

HES kodu kontrol aplikasyonu gözlüğe yüklendi. Ziyaretçiler, güvenlik görevlisinin taktığı şapkada bulunan, kameraya HES kodunu okutarak AVM’ye giriş yapabiliyor. Sorulama işlemi daha uzak mesafeden, seri bir şekilde yapılıyor.



“UYGULAMA BÜYÜK KOLAYLIK”

AVM ziyaretçilerinden Reyhan Özdemir ise “AVM’ye çok sık gelmemeye çalışıyorum. Alınan önlemlere dikkat ediyorum. İhtiyacım neyse halledip, çok fazla vakit geçirmeden hemen çıkıyorum. Uygulama büyük kolaylık, hızlı geçiyorsunuz. Sosyal mesafeyi de korumuş oluyoruz” dedi.

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“AVM’YE GİRERKEN HİÇ BEKLEMEDİM”

Yasin Ersöz de “Tam kapanma bitti, biraz dışarıda vakit geçirmek istedim. Alışveriş de yapacağım o nedenle geldim. Uygulamayı ilk defa gördüm, şaşırtıcı geldi. Teknoloji güvenlik sektöründe baya ilerlemiş. Girerken beklemedim, girişim hızlı oldu” ifadelerini kullandı.

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