Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi açıkladı talep patlaması oldu Binlerce kişi boş yer arıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi açıkladı talep patlaması oldu: Binlerce kişi boş yer arıyor

Evlenme hazırlığı yapan 500 binden fazla çiftin uzun süredir beklediği müjdeli haber geçtiğimiz günlerde düzenlenen Kabine toplantısının ardından geldi. Normalleşme takvimine alınan düğün salonları 1 Haziran itibariyle kapılarını aylar sonra ilk defa açarken, taleplerde ise patlama yaşandı. Sektör yetkilileri haziran ve temmuz ayları için yer bulunamayabileceğine ilişkin uyarıda bulunurken, evlenecek çiftlere ise bir an önce tarihlerini belirleyip sözleşme yapmaları yönünde çağrıda bulunuyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi açıkladı talep patlaması oldu: Binlerce kişi boş yer arıyor
Kademeli normalleşme kapsamında düğün salonları 1 Haziran itibariyle yeniden kapılarını açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından 1 Haziran sonrası için açıkladığı normalleşme takviminde düğün salonlarının da yer alması koronavirüs nedeniyle düğünlerini erteleyen 500 binden fazla çiftin yüzünü güldürdü.

Tabi açıklanan karara sevinen sadece evlenecek çiftler olmadı. Başta düğün salonu işletmeleri olmak üzere bu alana iş yapıp hizmet sunan çok sayıda sektörde de ortaya çıkacak talebe yönelik hazırlıklar başladı.

AZAMİ 100 DAVETLİ OLACAK

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde nikah törenleri ve düğünlerle ilgili belirlenen tüm kurallara eksiksiz riayet edilmesi, masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulmasının yanı sıra yiyecek ve içecek ikramının ise yapılmaması yönünde karar alındı.

  • Azami 100 davetli ile sınırlandırılan düğünlerde kapalı alanlarda ise kişi başı asgari 6 m² alan bırakılacak.
Nişan ve kına gibi etkinliklere ise 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilecek.

1 Haziran itibariyle düğünler 100 kişi sınırlaması ile yapılabilecek.
1 Haziran itibariyle düğünler 100 kişi sınırlaması ile yapılabilecek.

10 BİNDEN FAZLA SALON İŞLETMESİ VAR

Türkiye genelinde 10 binin üzerinde salon işletmesi bulunurken, doğrudan bir milyon, dolaylı olarak ise dört milyon kişinin sektörden ekmek yiyor. Ekonomik olarak ise kuyumculardan tekstilcilere, beyaz eşyacılardan mobilyacılara, inşaat sektörüne kadar 43 farklı sektör yapılacak düğünlerden ciddi anlamda getiri sağlıyor.

Pandemi döneminde esnafın ciddi anlamda zorlandığını ve çıkan bu kararın salon işletmecileri arasında büyük sevince yol açtığını dile getiren İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez, alınan karardan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da çok teşekkür ettiklerini belirtti.

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AŞIRI YOĞUNLUK VAR: ACELE EDİN

Alınan karar doğrultusunda açık-kapalı ayrımının yapılmamasının da yerinde ve çok doğru bir karar olduğunu da ifade eden Dönmez, ertelenen düğünlerle birlikte aşırı derecede bir yoğunluk ve talep olduğunu sözlerine ekleyerek düğün yapacaklara elini çabuk tutarak sözleşmelerini bir an önce yapmaları yönünde çağrıda bulundu.

Etkinliklerde maske, hijyen ve mesafe kurallarına istisnasız uyulacak.
Etkinliklerde maske, hijyen ve mesafe kurallarına istisnasız uyulacak.

HAZİRAN VE TEMMUZDA YER BULUNAMAYABİLİR

Düğünleri için önceden takvim almış ancak bunu ertelemiş olanların haziran ve temmuz için tarihlerini aldıklarını ancak bugün itibariyle başvuracakların ağustos ve eylül ayları için tarih alabildiğini de dile getiren Dönmez, gelen rezervasyonlar ile doluluk oranlarının çok yüksek seviyelerde olduğunu kaydetti.

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TAŞIN ALTINA ELİMİZİ KOYDUK

Fiyat noktasında ise girdi maliyetlerindeki artışı sadece salon ücretlerine yansıttıklarını da belirten Dönmez, ailelerin de zor durumda olduklarını bildiğimiz için esnaf olarak kendilerinin de taşın altına ellerini koyduklarını belirtti. Dönmez her ailenin bütçesine göre ise düğün salonu bulunduğunu sözlerine ekledi.

Salon içlerinde ise mesafelerin korunmasına yönelik düzenlemeler yapıldı.
Salon içlerinde ise mesafelerin korunmasına yönelik düzenlemeler yapıldı.

AŞILAMADA ÖNCELİK TALEBİ

Pandemiden dolayı salonlarda maske, mesafe ve hijyen gibi tüm kurallara istisnasız harfiyen uyduklarını kaydeden Dönmez, bakanlığın aşılama programına sektör olarak kendilerinin de dahil edilmesini, bu yönde bir adım atılması halinde ise kendi içlerinde bunun kurgusunun hızla yapılabileceğini söyledi.

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