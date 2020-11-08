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Gündem Avrasya Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapandı
İSTANBUL

Avrasya Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapandı

Bugün düzenlenecek 42. Kıtalararası Avrasya Maratonu için koşu güzergahındaki yollar araç trafiğine kapandı. Saat 09.00'da yapılacak maraton nedeniyle saat 07.00'den itibaren köprü Anadolu- Avrupa, Avrupa-Anadolu geçişine kapatıldı.

Haber Merkezi İHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı.

İstanbul’da bugün düzenlenecek olan 42. Kıtalararası Avrasya Maratonu için koşu güzergahındaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile yollar araç trafiğine kapatıldı.

  • Polis, maraton koşusu nedeniyle, sabah saat 05:00’dan itibaren yarış bitimine kadar kademeli olarak ana yol ve bağlanan yan yolları trafiğe kapattı.

İHA
Bugün düzenlenecek 42. Kıtalararası Avrasya Maratonu için koşu güzergahındaki yollar araç trafiğine kapandı.

42. Kıtalararası Avrasya Maratonu nedeniyle trafiğe kapanan güzergahlar, saat 15.00’ten sonra trafiğe açılacak.

Köprünün kapatılması nedeniyle Avrupa ve Asya kıtası arasında sağlanan Metrobüs seferleri ise maraton bitimine kadar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden sağlanacak.

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