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İSTANBUL

Avrupa'nın zirvesinde: En yoğunu İstanbul Havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 333 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Antalya Havalimanı ise günlük ortalama 937 uçuş ile 7'nci sırada yer aldı.

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Haber Merkezi AA
Avrupanın zirvesinde: En yoğunu İstanbul Havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı'nın salgın sonrası uçuş trafiği hızla artmaya devam ediyor.

EUROCONTROL'ün 13-19 Temmuz Kapsamlı Değerlendirme Raporu'na göre, İstanbul Havalimanı, Paris Charles de Gaulle ve Amsterdam Schiphol Havalimanı'nı geride bırakarak Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

İHA

İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1333 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı unvanını alırken, Antalya Havalimanı ise günlük ortalama 937 uçuş ile 7'nci sırada yer aldı.

İHA

Bu uçuş sayıları ile İstanbul Havalimanı küresel çapta en yoğun 8'inci havalimanı olurken, Antalya Havalimanı da en yoğun 40 havalimanı içerisinde yer aldı.

İHA

Rapora göre, Türkiye günlük ortalama 3526 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldı.

İHA

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