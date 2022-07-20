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Avrupa'da en yoğun İstanbul Havalimanı oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü'nün (EUROCONTROL) 13-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen hava trafik istatistiklerine göre, İstanbul Havalimanı bin 333 uçuş ile Avrupa'nın Paris Paris Charles de Gaulle ve Amsterdam Schiphol Havalimanı'nı geride bırakarak en yoğun havalimanı oldu.

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Haber Merkezi DHA
Avrupada en yoğun İstanbul Havalimanı oldu
Avrupa'da en yoğun İstanbul Havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü'nün (EUROCONTROL) 13-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen hava trafik istatistiklerine göre, İstanbul Havalimanı bin 333 uçuş ile Avrupa'nın Paris Paris Charles de Gaulle ve Amsterdam Schiphol Havalimanı'nı geride bırakarak en yoğun havalimanı oldu.

AVRUPA'NIN BİRİNCİSİ


Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHMG), Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü'nün (EUROCONTROL) 13-19 Temmuz 2022 dönemi Kapsamlı Değerlendirme Raporunu resmi internet sitesinde yayınladı. Rapora göre, Türkiye günlük ortalama 3 bin 526 uçuş ile Avrupa’da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldı. Avrupa genelinde ise aynı dönemdeki trafik hacmi günlük ortalama 30 bin 509 uçuş ile 2019 yılı seviyesinin yüzde 87’sine ulaştı. İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 333 uçuş ile Avrupa’daki en yoğun havalimanı olurken, Antalya Havalimanı ise günlük ortalama 937 uçuş ile 7'nci sırada yer aldı. Ayrıca, İstanbul Havalimanı küresel çapta en yoğun 8'nci havalimanı olarak öne çıkmış ve Antalya Havalimanı da küresel çapta en yoğun 40 havalimanı içerisinde yer aldı. Söz konusu dönemde en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu şirketleri arasında Türk Hava Yolları (THY) günlük ortalama bin 512 uçuş ile 3'ncü sırada yer alarak, pandemi dönemi öncesindeki seviyesinin üzerine çıktı.

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