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RİZE

Ayder Yaylası'nda salıncak kazası

Ayder'de salıncaktan düşen kişi yaralandı

Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na ziyarete gelen 40 yaşındaki Cahit D. görüntü kirliliği oluşturduğu tartışmalarıyla gündemde olan salıncaklardan birinde sallanırken, düşüp, yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Ayder Yaylası'nda salıncak kazası
Ayder Yaylası'nda salıncak kazası

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na ailesiyle ziyarete gelen Cahit D., burada bulunan ve son günlerde görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle tartışılıp, kaldırılması için sahiplerine 1 Eylül'e kadar süre verilen salıncakların birinde sallanmaya başladı. Cahit D., bir süre sonra salıncaktan düşerek, yaralandı.

DHA
Ayder Yaylası'nı işgal eden salıncaklar

SALINCAKTAN DÜŞEREK YARALANDI

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekibi geldi. Cahit D., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Cahit D.'nin bacağı ile vücudunun bazı yerlerinden yaralandığı, genel sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

DHA
Salıncak kazasında yaralanan kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Öte yandan olay sonrası Cahit D.'nin yakınları ve salıncak sahipleri arasında kısa süreli gerginlik oldu. Jandarma ve çevredekilerin araya girmesiyle gerginlik sona ererken, salıncak sahipleri hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

DHA
Salıncak kazasında yaralanan kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

DHA
Salıncak kazasında yaralanan kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

VALİLİK KALDIRILMASI İÇİN 1 EYLÜL'E KADAR SÜRE VERMİŞTİ

Çamlıhemşin ilçesinde, kentsel dönüşüm projesi de uygulanacak ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda sayıları her geçen gün artan salıncaklar, oluşturduğu görüntü kirliliğiyle tartışmalara yol açmıştı. Yaylayı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, salıncakların kaldırılması için talimat vermiş, Rize Valiliği de harekete geçmişti. Valilik tarafından salıncakların kaldırılması için sahiplerine, 1 Eylül'e kadar süre verildiği, yaylanın orta alanının kamulaştırılması için de çalışma başlatıldığı bildirilmişti.

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DHA
Salıncak kazasında yaralanan kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

DHA
Salıncak kazasında yaralanan kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.
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