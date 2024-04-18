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Aydın'da 48 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Aydın'da beşinci sınıf öğrencileri okulda etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikte yedikleri tavuk pilav nedeniyle fenalaşan 48 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan bazı öğrencilerin taburcu edildiği bildirilirken, öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

23:43 - 18/04/2024 Perşembe
IHA
Aydın'da tavuk pilavdan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı.
Aydın'da tavuk pilavdan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir okulda yedikleri tavuklu pilavdan sonra rahatsızlanarak hastaneye başvuran öğrenci sayısı 48'e yükseldi. Öğrencilere müdahaleler sürerken bazıları ise taburcu edildi.

Aileler okula akın etti

Efeler ilçesinde bulunan Mustafa Kiriş Ortaokulu'nda öğleden sonra 5'inci sınıf öğrencileri okulda etkinlik yaptı. Etkinlikte tavuk pilav yiyen öğrenciler, akşam saatlerinde fenalaştı. Bazı öğrenciler kusmaya başlayınca durum sağlık ekiplerine bildirildi. Rahatsızlanan öğrenciler ambulansla Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi aciline kaldırıldı. Çocukların zehirlendiğini duyan aileler okula akın ederken, bazı veliler de öğrencilerini okuldan aldı.

Hayati tehlikeleri bulunmuyor

Şimdiye kadar 48 öğrencinin mide bulantısı ve kusma şikayeti ile hastaneye gittiği öğrenildi. Doktorlar öğrencileri tedavi altına alırken bazıları ise taburcu edildi. Öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.



#Aydın
#Zehirlenme
#Tavuk Pilav
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