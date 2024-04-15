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Aydın'da yolcu otobüsü çarptığı aracı metrelerce sürükledi: Dört kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Didim ilçesinde, yolcu otobüsü kavşaktan ana yola çıkan otomobile çarpıp metrelerce sürükledi. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

07:17 - 15/04/2024 الإثنين
DHA
Kaza yerinden ilk görüntü
Kaza yerinden ilk görüntü

Kaza, saat 21.00 sıralarında Didim-Söke Karayolu Uslu Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi.


Didim-İstanbul seferini yapan A.İ. yönetimindeki 06 BD 9008 plakalı yolcu otobüsü, kavşaktan ana yola çıkan Erdinç Atılgan (45) yönetimindeki 09 AIT 232 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs, otomobili metrelerce sürükledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Ön kısmında hasar oluşan otobüsün şoförü ve yolcular kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı.

Sürücü Erdinç Atılgan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken yaralanan eşi Serap Atılgan (43) ile Ayşe (44) ve Yasin Sazboğa (44) çifti ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Serap Atılgan ile Ayşe ve Yasin Sazboğa çifti de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kaza sonrasında cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaparken, Didim-Söke yolu trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bölgeden kaldırılmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü. Hasar gören otobüsteki yolcular ise başka bir araçla bölgeden tahliye edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




#Aydın
#Yolcu otobüsü kaza
#Kaza
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