Aydın'da yolcu otobüsü çarptığı aracı metrelerce sürükledi: Dört kişi hayatını kaybetti

Sürücü Erdinç Atılgan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken yaralanan eşi Serap Atılgan (43) ile Ayşe (44) ve Yasin Sazboğa (44) çifti ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Serap Atılgan ile Ayşe ve Yasin Sazboğa çifti de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.