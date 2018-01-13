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Aydın'da demokrasi şenliği devam ediyor

‘Topuklu Efe’ Özlem Çerçioğlu doğrudan demokrasiyi çalıştırarak 3. kez bir arazinin geleceğini halka soruyor. Atatürk Kent Meydanı’na kurulan çadırda oyunu kullanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’ın doğrudan demokrasi geleneğini devam ettirdiklerini söyledi.

Haber MerkeziYeni Şafak
Arazinin Geleceğine Aydınlılar Karar Veriyor
Arazinin Geleceğine Aydınlılar Karar Veriyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi 100 milyona kamulaştırılan Aydın Tekstil arazisi ve 25 milyon liraya kamulaştırılan Kuşadası TARİŞ Alanı’ndan sonra Aydın’daki bir başka değerli arazinin daha geleceğini Aydın halkına sordu.

Aydın’da Atatürk Kent Meydanı’na kurulan çadırdaki oylamada oyunu kullanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’ın doğrudan demokrasi geleneğini devam ettirdiklerini söyledi.

Yapılan oylamalarla Aydın’ın geleceğine Aydınlıların inşa ettiğinin altını çizen 'Topuklu Efe', “Bu kentte hep beraber yaşıyoruz. Bizler demokrasiyi sindirmiş insanlarız. Ben de vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda Aydın’ı yönetiyorum. Bugün 3. demokrasi şenliğimizi yapıyoruz” diye konuştu.

Tüm Aydın halkını yaş sınırı olmaksızın halkoylamasına beklediklerini söyleyen Çerçioğlu, sandıktan çıkan karara göre projeyi yapacaklarının sözünü verdi. Arazinin geleceğiyle ilgili fikrini yazarak ilk oyu kullanan Özlem Çerçioğlu, kendisinin gönlünde burasının yeşil alan ve spor tesisleri yapılması olduğunu ve bu yönde oy kullandığını söyledi.

BÜYÜKŞEHİR DOĞRUDAN DEMOKRASİYİ İŞLETİYOR

Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak halka doğrudan karar verme imkânı tanıdıklarını söyleyen Çerçioğlu doğrudan demokrasiyi işlettikleri belirtti. Çerçioğlu, daha önce 100 milyon liraya kamulaştırılan 177 dönümlük Aydın Tekstil arazisinin projesinin hazırlandığını ve yakında ihaleye çıkılacağını belirtti. Aydın’ın en değerli arazilerinden olan alan için yapılan oylamada Aydınlılar ezici çoğunlukla buranın yeşil alan olarak kalmasını istemişti.

Demokrasi şenliği şeklinde devam eden oylama vatandaşların yoğun katılımıyla devam ederken oylama 16 Ocak’ta sona erecek. Daha sonra çıkan sonuca göre hazırlanacak proje uygulamaya konulacak.

HALK İSTİYOR BÜYÜKŞEHİR YAPIYOR

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve Anıtlar Kurulu’nun onayladığı plana göre alandaki tescilli yapılar restore edilerek korunacak ve alana çiçek bahçeleri, bisiklet yolları, koşu yolları, piknik alanı, konser ve nikâh salonları, sergi salonları, fuar alanı, botanik havuz, spor alanları, macera parkı, çocuk oyun alanları, kaykay parkuru, splash su oyun alanı, anfi tiyatro, kuş bahçesi, kelebek bahçesi, çocuk gelişim kulüpleri, gezi treni, sanat atölyeleri, kafe ve otoparklar yapılacak.

VATANDAŞ NE İSTERSE O OLUYOR

Başkan Özlem Çerçioğlu icraatlarını halkın isteğine göre şekillendirdiğini belirtirken “Bu araziye AVM’mi, rezidansmı yapacaksınız? diye sordular. Vatandaşımız ne isterse onu yapacağız dedik ve Aydın halkı yeşil alan olmasını istedi. Şimdi burayı yeşil alan olarak Aydın’ın hizmetine sunacağız. Aynı süreç Kuşadası’nda 25 milyon liraya kamulaştırdığımız arazi için de geçerli. Orayı da yeşil alan yapacağız” diye konuştu.

‘GELECEĞE MİRAS KALACAK’

Aydın’da yapılacak yeni yatırımları ve icraatları halka sorarak şekillendirdikleri söyleyen Çerçioğlu şöyle konuştu; “Aydın’ın geleceğini Aydın halkı karar veriyor. Yeri geldiğinde sandık koyuyoruz, yeri geldiğinde de vatandaşımızı, muhtarlarımızı bire bir oturup dinliyoruz. Aydın’a yeşil alan kazandırdığımız Aydın Tekstil Alanı çocuklarımızın yani geleceğimizin kullanacağı bir alan olarak kalacak. Burası Aydınlıların nefes alabilecekleri, spor yapabilecekleri bir alan olacak.”

100 MİLYONA ALINDI

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016’da halkın önüne konulan sandıklarla Aydın’da kent içerisinde kalan 177 dönümlük arazinin geleceği halka sorulmuş, Aydın’ın bu en değerli arazisi, büyükşehir belediyesi tarafından 6,5 yıl süren hukuk mücadelesiyle 100 milyon liraya kamulaştırılmıştı.
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