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AYDIN

Aydın'da orman yangını: Rüzgarın şiddetiyle kısa sürede büyüdü

Aydın’ın Nazilli ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın şiddeti ile kısa sürede büyüdü. Ekipler alevlerin tarım arazilerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

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Haber Merkezi İHA
Aydında orman yangını: Rüzgarın şiddetiyle kısa sürede büyüdü
​Aydın'da orman yangını.

Yangın, Nazilli ilçesi kırsal Kırcaklı Mahallesi Karıncalıdağ Tekçöğür mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kızılçam ormanı içerisinde yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da şiddeti ile kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışma gerçekleştirirken, alevlerin de tarım arazilerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Yangına karadan ve havadan müdahale gerçekleştirilirken, bölgedeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor. Çıkan orman yangınına Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 7 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer ile müdahale ediliyor.

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Balıkesir'in Kepsut ilçesi kırsalında çıkan yangına 10 uçak, 18 helikopter, 74 arazöz, 12 dozer, 415 personel ile müdahale edildi. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri yangınlarla mücadele anlarından bir görüntü paylaştı.

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