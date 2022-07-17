Gündem Önümüzdeki üç güne dikkat Muğla Valiliğinden orman yangını uyarısı
MUĞLA

Önümüzdeki üç güne dikkat: Muğla Valiliğinden orman yangını uyarısı

Muğla genelinde 42 dereceye ulaşması beklenen hava sıcaklıklarının ardından Muğla Valiliği, vatandaşların orman yangınlarına karşı duyarlı olunması çağrısında bulundu. Valilik, özellikle önümüzdeki üç gün dikkatli olunmasını istedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Önümüzdeki üç güne dikkat: Muğla Valiliğinden orman yangını uyarısı
Muğla, Köyceğiz (Arşiv)

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Pazar ve Pazartesi günleri hava sıcaklıklarının 42 santigrat derece, nem oranının yüzde 10-30 arası ve kuvvetli rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esmesi bekleniyor.

Beklenen sıcak hava ve kuru hava ile birlikte kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

  • Muğla Valiliği tarafından da uyarılar yapılırken, açıklamada valilik tarafından yasaklanan ormanlık alanlara girilmemesi, yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmaması, anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiç bir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmaması, orman ve diğer yangınlar açısından çok dikkatli davranılması, görülen olumsuzlukların bekletilmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletilmesi konularında daha duyarlı olunması, önümüzdeki 3 gün boyunca özellikle ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini arttıracak davranışlardan kaçınılması gerektiği ifade edildi.

Balıkesir Kepsut'taki yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor
OYNAT 00:21
Balıkesir Kepsut'taki yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor
Balıkesir'in Kepsut ilçesi kırsalında çıkan yangına 10 uçak, 18 helikopter, 74 arazöz, 12 dozer, 415 personel ile müdahale edildi. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri yangınlarla mücadele anlarından bir görüntü paylaştı.

İspanyol itfaiyeciler alevlere 'karşı ateş' tekniğiyle müdahale ediyor
OYNAT 00:59
İspanyol itfaiyeciler alevlere 'karşı ateş' tekniğiyle müdahale ediyor
İspanya'da günlerdir süren orman yangınları kontrol altına alınamıyor. İtfaiye ekiplerinin alevleri durdurabilmek için 'karşı ateş' tekniği kullandığı görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sene Marmaris'te Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, karşı ateş tekniğini kullandığı sırada bir vatandaş tarafından, kayda alınarak yangın çıkarmakla suçlanmıştı.

İzmir’de orman yangını
GÜNDEM
İzmir’de orman yangını
Aydında orman yangını

Aydın'da orman yangını

Rüzgarın şiddetiyle kısa sürede büyüdü.
Bu ölümcül hatayı yapmayın

'Bu ölümcül hatayı yapmayın'

​İçişleri Bakanı Soylu trafik denetimine katıldı.
Önümüzdeki üç güne dikkat: Muğla Valiliğinden orman yangını uyarısı

Havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kanalizasyon suyu denize karıştı.

Kent 4.3'le sallandı: Büyük panik yaşandı

​Katil Yunanistan'a suçüstü: İHA'lar kaydetti MSB paylaştı.

​'Drone Avcısı' tüm dünyaya meydan okuyacak.

706 yıllık: Fiyatı dudak uçuklattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.