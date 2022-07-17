Önümüzdeki üç güne dikkat: Muğla Valiliğinden orman yangını uyarısı

Bakan Soylu bayram tatili dönüşünü havadan denetledi

Kurban Bayramı tatili dönüşü trafik denetimlerine katılmak için Bolu'nun Gerede ilçesindeki Karadeniz Bağlantı Yolu'na gelen Bakan Soylu, helikopterle bölgede inceleme yaptı. Daha sonra kontrol noktasına geçen Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram tatili süresince 210 bin personelin, vatandaşların güven ve huzur içinde seyahat edebilmeleri için yollarda olduğunu söyledi.