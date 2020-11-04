Aydın’da 4.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Ecil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 05.24'te merkez üssü Aydın’ın Kuşadası açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem hissedildiği bölgelerde tedirginlik yarattı.

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