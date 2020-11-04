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Gündem Aydında 40 büyüklüğünde deprem
AYDİN

Aydın'da son dakika deprem oldu: Kuşadası açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Aydın’da 4.0 büyüklüğünde deprem

Aydın Kuşadası açıklarında meydana gelen Riçhter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğündeki deprem endişeye yol açtı.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Afet ve Ecil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 05.24'te merkez üssü Aydın’ın Kuşadası açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem hissedildiği bölgelerde tedirginlik yarattı.

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