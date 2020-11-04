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Gündem İzmir depreminde can kaybı 114e çıktı
İZMİR

İzmir depreminde son dakika gelişmesi: Depremde can kaybı 114'e yükseldi

İzmir depreminde can kaybı 114'e çıktı

İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı yükseliyor. AFAD, SAKOM’dan alınan bilgilere göre depremde 114 vatandaşın hayatını kaybettiğini, yaralanan 1.035 vatandaşlardan 898’inin taburcu edilerek, 137 vatandaşın ise tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde can kaybının 114 olduğunu, 137 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'deki depremin ardından 45'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1713 artçı sarsıntı kaydedildi.

Depremde 114 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı, yaralılardan 898'i taburcu edildi, 137 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 15'inde çalışmalar tamamlandı, 2 binada ise arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

'Rızabey Apartmanı'nın yapıldığı yeri kazdık ve su çıktı'
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'Rızabey Apartmanı'nın yapıldığı yeri kazdık ve su çıktı'
İzmir'in Bayraklı ilçesi sakinlerinden Turgay Çerçer, depremde yerle bir olan Rızabey Apartmanı'yla ilgili ilginç detaylar paylaştı. yenisafak.com'dan Taha Hüseyin Karagöz'e konuşan Çerçer 'O apartmanın olduğu yere havuz yapılacaktı. Kazma kürekle kazdık 1 buçuk metre sonra kum çıktı. 1 metre daha inince de su çıktı. İşte böyle bir zemine yaptılar bu apartmanları' ifadelerini kullandı.

Depremde ölen babaanne ve 4 torunundan geriye yürek burkan görüntüler kaldı
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Depremde ölen babaanne ve 4 torunundan geriye yürek burkan görüntüler kaldı
İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Arife Yücel ve 4 torunundan geriye geçen doğum gününde çekilen yürek burkan görüntüler kaldı.

91 saat sonra kurtarılan Ayda, enkaz altında AFAD yetkilisinin elini bir an olsun bırakmadı
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91 saat sonra kurtarılan Ayda, enkaz altında AFAD yetkilisinin elini bir an olsun bırakmadı
İzmir depreminin 91'inci saatinde kurtarılan Ayda bebeğin enkaz altındaki en net görüntüleri ortaya çıktı. Ayda'nın AFAD yetkilisinin elini bir an olsun bırakmadığı o sıcak görüntüler izleyenlerin içini ısıttı.


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