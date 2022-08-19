Gündem Aydının Söke ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
AYDIN

Aydın'ın Söke ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Aydın’ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

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Haber Merkezi İHA
Aydının Söke ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Söke’deki orman yangını kontrol altına alındı

Akçakonak Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saat 21.30 sıralarında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, bölgedeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarına başlandı
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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