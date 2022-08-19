Gündem İzmirdeki uyuşturucu operasyonunda jandarmaya ateş açıldı Bir astsubay yaralandı
İZMİR

İzmir’deki uyuşturucu operasyonunda jandarmaya ateş açıldı: Bir astsubay yaralandı

İzmir’in Bayındır ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, şüphelilerden birisinin av tüfeği ile ateş açması sonucu bir astsubay yaralandı.

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Haber Merkezi İHA
İzmir’deki uyuşturucu operasyonunda jandarmaya ateş açıldı: Bir astsubay yaralandı
Tedavi altına alınan Astsubay E. B’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece geç saatlerde Bayındır ilçesi Pınarlı Mahallesi yakınlarında bulunan kırsal alana uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyonda, şüphelilerden birisinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu Astsubay E. B. burun kısmından yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerin ardından yaralı astsubay, Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından astsubay E. B., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan Astsubay E. B’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olaya karıştığı belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için jandarma ekiplerinin geniş çaplı çalışma başlattığı bildirildi.

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141 kişinin zehirlendiği Yuva köyünde toplu göç başladı: Elimi suya süremiyorum
Bolu'da bir kişinin öldüğü ve 141 kişinin zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı Yuva köyünde yaşayan vatandaşlar zehirlenme korkusuyla evlerini terk ederek, şehir merkezine yerleşmeye başladı. Köyde yaşamaya devam edenler çözüm bulunmasını isteyerek, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattılar.

TEM’de zincirleme kaza: Yolcu otobüsündeki sekiz kişi yaralandı
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Kaza, TEM Otoyolu İzmit geçişi, İstanbul istikameti, Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, 23 AB 438 plakalı tır, önünde seyir halinde olan 41 VC 221 plakalı kamyona çarptı.
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Savrulan kamyon, yan şeritten Ankara’dan Edirne’ye seyir halinde olan 16 ABE 799 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle kamyon ve otobüs, yol kenarındaki bariyeri devirerek yolun Ankara istikameti tarafında durabildi.
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Kazanın, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Otobüsün şoförü, muavini ve 6 yolcu olmak üzere toplam 8 yaralı olduğu tespit edildi.
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Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kazazede yolcular ise yeni bir otobüse bindirilerek tahliye edildi.
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Kazadan dolayı Ankara istikametinin 2 şeridi trafiğe uzun süre kapandı.
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Olay yerine istenen itfaiye ekiplerinin yolun ortasına savrulan bariyerleri kaldırmasının ve kazalı araçların çekilmesinin ardından yol yeniden normal seyrine döndü.<br>Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
TEM’de zincirleme kaza: Yolcu otobüsündeki sekiz kişi yaralandı
Kocaeli TEM Otoyolu'nda tır, kamyon ve şehirler arası yolcu otobüsü kazaya karıştı. Meydana gelen kazada 8 kişi yaralanırken, dehşeti yaşayan yolcular başka bir otobüsle tahliye edildi.


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