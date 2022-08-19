İzmir’deki uyuşturucu operasyonunda jandarmaya ateş açıldı: Bir astsubay yaralandı

Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece geç saatlerde Bayındır ilçesi Pınarlı Mahallesi yakınlarında bulunan kırsal alana uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.
Operasyonda, şüphelilerden birisinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu Astsubay E. B. burun kısmından yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerin ardından yaralı astsubay, Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından astsubay E. B., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan Astsubay E. B’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, olaya karıştığı belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için jandarma ekiplerinin geniş çaplı çalışma başlattığı bildirildi.
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Bolu merkeze bağlı Yuva köyü Çaydurt Mahallesi’nde Kurban Bayramı’nın son günü itibariyle başlayan zehirlenme vakalarında 1 kişi öldü, 141 kişi de hastanelerde tedavi altına alındı.
Hastalardan 115’i yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilirken, tedavileri devam edenlerin arasında entübe edilen ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi verenlerden iyi haber bekleniyor.
Köyde bulunan su depolarında yapılan temizlik ve klorlama çalışmalarının ardından vatandaşların evlerine sular yeniden verilmeye başlamasına rağmen suların içme suyu olarak kullanılmaması isteniyor.
Zehirlenme vakalarındaki artışlar ve zehirlenen vatandaşların durumları köyde yaşayanları tedirgin ediyor.
Zehirlenme vakalarındaki artışlar ve zehirlenen vatandaşların durumları köyde yaşayanları tedirgin ediyor.
Şebeke suyunu kullanamayan ve korku dolu günler yaşayan vatandaşlar, köyden şehir merkezine göç etmeye başladı.
Sessizliğin hakim olduğu Yuva köyünde kalan vatandaşlar ise tekrar eski günlerine dönmeyi bekliyorlar.
Kanlı ishal ve kusma şikayetiyle gittiği hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilen Fatma Keskinkılıç (70), \"İçim rahat değil. Suya elimi bile süremiyorum. Korkuyorum. Hazır suyla banyo yapıyorum. Hazır suyla banyo ne kadar olur. Bunu kim yaptıysa bulunmasını istiyorum. Herkes taşındı. Kimseler yok. Burada kalsalar ne yapacaklar? Pis suyu mu içecekler? Ben de taşınalım diyorum. Ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Ev alsak paramız yok. Ev kirası çok pahalı\" dedi.
Torunu ve gelininin de hasta olduğunu gözyaşları içinde anlatan Seher Kavcıoğlu (74), \"Ben buraya geleli 40 sene oldu. Böyle bir şey görmedim. Ne olacak bu mahallenin hali? Yukarı ve Aşağı Yuva’da bir şey olmuyor da burada neden oluyor? Bunun bir nedeni var. Bir şey yaptılar. Millet kiraya gidiyor. Kiraya gidebilecek var, gidemeyecek var. Ben kiraya gitsem nasıl ödeyeceğim? Karşıdaki komşu gitti. Yukarıdaki gidecek. Kiracı vardı gitti. Milletin çocukları 1 aydır Ankara’da. Benim torunum, gelinim hasta oldu. Hepimiz can taşıyoruz. Benim torunum, gelinim ölseydi ne yapardım? Herkes evini satıp gitmeye karar verdi. Köyden cenaze çıkmış gibi sessiz kaldı. Oğlum sabah işten geldi, banyo yapmadan yattı çocuk. Su gelmiyor. 1 haftadan beridir su yok. Çaypınar köyünde kızım var. Oradan doldurduk suları. Taşıma suyla ne zamana kadar idare edeceğiz?\" diye konuştu.
141 kişinin zehirlendiği Yuva köyünde toplu göç başladı: Elimi suya süremiyorum
Bolu'da bir kişinin öldüğü ve 141 kişinin zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı Yuva köyünde yaşayan vatandaşlar zehirlenme korkusuyla evlerini terk ederek, şehir merkezine yerleşmeye başladı. Köyde yaşamaya devam edenler çözüm bulunmasını isteyerek, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattılar.
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Kaza, TEM Otoyolu İzmit geçişi, İstanbul istikameti, Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 23 AB 438 plakalı tır, önünde seyir halinde olan 41 VC 221 plakalı kamyona çarptı.
Savrulan kamyon, yan şeritten Ankara’dan Edirne’ye seyir halinde olan 16 ABE 799 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyon ve otobüs, yol kenarındaki bariyeri devirerek yolun Ankara istikameti tarafında durabildi.
Kazanın, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Otobüsün şoförü, muavini ve 6 yolcu olmak üzere toplam 8 yaralı olduğu tespit edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kazazede yolcular ise yeni bir otobüse bindirilerek tahliye edildi.
Kazadan dolayı Ankara istikametinin 2 şeridi trafiğe uzun süre kapandı.
Olay yerine istenen itfaiye ekiplerinin yolun ortasına savrulan bariyerleri kaldırmasının ve kazalı araçların çekilmesinin ardından yol yeniden normal seyrine döndü.<br>Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
TEM’de zincirleme kaza: Yolcu otobüsündeki sekiz kişi yaralandı
Kocaeli TEM Otoyolu'nda tır, kamyon ve şehirler arası yolcu otobüsü kazaya karıştı. Meydana gelen kazada 8 kişi yaralanırken, dehşeti yaşayan yolcular başka bir otobüsle tahliye edildi.