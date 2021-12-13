Ayhan Bilgen HDP'den istifa etti: Yolcu yolunda gerek

Katıldığı bir canlı yayında, partisinin 7 Haziran 2015'teki seçimlerin ardından 'yapılan hatalarla yüzleşememesini' gerekçe gösteren HDP eski vekili ve eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, istifa ettiğini açıkladı.

BİLGEN HDP'DEN İSTİFA ETTİ: YOLCU YOLUNDA GEREK

HDP'den istifasını "Yolcu yolunda gerek" sözleriyle duyuran Bilgen, "Uyarı ve eleştirilerimde yanılmayı umuyor, barış ve demokrasi için iyi niyetle, özveriyle mücadele eden herkese başarılar diliyorum" dedi.

BİLGEN NE DEMİŞTİ?

HDP'nin 'vahim hatalar' yaptığını belirten Bilgen, "Suruç'taki patlama, Ankara'daki Gar saldırısı gibi 1 Kasım'a giden süreçte yaşananlar siyasetin tıkanmasının göstergeleridir" diye konuşmuştu.

"O çatışmalı ortamda siyasetin dilinin yeniden kurgulanması ve siyasetin tarzının yenilenmesi gerekiyordu. Kasım 2016'da milletvekilleri ve eş başkanlar tutuklandı. Belediye başkanlarının tutuklanmasıyla birlikte Türkiye artık çözüm sürecinde olmadığı anlaşılmıştı." diyen Bilgen, "O noktaya gelişte hataların tek taraflı olmadığını düşünüyorum. Karşı tarafın hatalarını söylemek kolaydır ancak kendi eksiklerimizle ilgili yüzleşmeyi cesaretle yaparsak o zaman söylediklerimiz daha güven verici olur." ifadelerini kullanmıştı.

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GÜNDEM Ayhan Bilgen HDP'den istifa ediyor: Vahim hatalar yapıldı