SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında, belediye başkanlığı döneminde işe alınan PKK'lı personellerle ilgili soruya yanıt verdi.

"Şoförünüz PKK'nın gençlik yapılanmasında görev almış. Terör örgütü propagandası yapmış etkinlikte boy göstermiş. Korumanızın kardeşi etkisiz hale getirilmiş." hatırlatması yapılan Bilgen, "Öyle bir şoförüm olmadı. ikinci o arkadaşa. Şirket üzerinden işe girmiştir. Güvenlik prosedürü nettir. Savcılığa intikal eden süreçte de ceza almadılar." dedi.

OYNAT 04:36 Ayhan Bilgen'e belediye başkanlığı dönemindeki PKK'lı personeller soruldu: Şehirde sicili temiz kimse mi yok? HDP'den istifa etmesinin ardından SES Partisi'ni kuran Ayhan Bilgen'e belediye başkanlığı dönemindeki PKK'lı personeller soruldu. TVNET canlı yayınında açıklamalarda bulunan Bilgen, 'Sosyolojik durumu, bizi izleyenlerin de takdir edeceğini sanıyorum. Sonuçta o coğrafyada akrabası dağa gitmiş, hayatını dağda kaybetmiş insanlar var.' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"O COĞRAFYADA HAYATINI DAĞDA KAYBETMİŞ İNSANLAR VAR"

"Sosyolojik durumu, yani bizi izleyenlerin de takdir edeceğini sanıyorum. Sonuçta o coğrafyada akrabası dağa gitmiş, hayatını dağda kaybetmiş insanlar var. " ifadesini kullanan Bilgen, "O söylediğiniz ismin babası cezaevinde hayatını kaybetti. Yaklaşık 80 yaşlarındaydı. Dolayısıyla suçların şahsiliği ilkesinden de hareketle, o sosyoloji de çatışmalı ortamın ortaya çıkarttığı travmaya da odaklansanız..." diye konuştu.

"PKK'YA BULAŞMAMIŞ KİMSE YOK MUYDU"

"PKK'ya bulaşmamış kimse yok muydu?" sorusu sorulan Bilgen, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Böyle tepkiler de aldık. Örgüt tarafından babası öldürülmüş kişiyi de işe aldık. Karsta başka adam yoktu onu işe aldınız gibi tepkiler de oldu. Dolayısıyla bir burada işe gelmeyen 80 civarında personelin 30'u kendisi istifa etti. 50 civarında isim de işe gelmedikleri için işten çıkarıldı. 30 civarında personel aldık.

REKLAM

Belediye personeli hiç almadık. Bizim dönemimizde sadece bir tek kişiyle ilgili, başkan yardımcımızla ilgili soruşturma süreci uzadı. Kendisi istifa etti."

OYNAT 04:36 Ayhan Bilgen'e belediye başkanlığı dönemindeki PKK'lı personeller soruldu: Şehirde sicili temiz kimse mi yok? HDP'den istifa etmesinin ardından SES Partisi'ni kuran Ayhan Bilgen'e belediye başkanlığı dönemindeki PKK'lı personeller soruldu. TVNET canlı yayınında açıklamalarda bulunan Bilgen, 'Sosyolojik durumu, bizi izleyenlerin de takdir edeceğini sanıyorum. Sonuçta o coğrafyada akrabası dağa gitmiş, hayatını dağda kaybetmiş insanlar var.' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

GÜNDEM Ayhan Bilgen CHP ve HDP'nin 15 Temmuz öncesinde yaptığı pazarlığı anlattı