Gündem Ayhan Bilgene belediye başkanlığı dönemindeki PKKlı personeller soruldu Şehirde sicili temiz kimse mi yok?
POLİTİKA

Ayhan Bilgen'e belediye başkanlığı dönemindeki PKK'lı personeller soruldu: Şehirde sicili temiz kimse mi yok?

HDP'den istifa etmesinin ardından SES Partisi'ni kuran Ayhan Bilgen'e belediye başkanlığı dönemindeki PKK'lı personeller soruldu. TVNET canlı yayınında açıklamalarda bulunan Bilgen, "Sosyolojik durumu, bizi izleyenlerin de takdir edeceğini sanıyorum. Sonuçta o coğrafyada akrabası dağa gitmiş, hayatını dağda kaybetmiş insanlar var." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayhan Bilgene belediye başkanlığı dönemindeki PKKlı personeller soruldu: Şehirde sicili temiz kimse mi yok?
SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen

SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında, belediye başkanlığı döneminde işe alınan PKK'lı personellerle ilgili soruya yanıt verdi.

"Şoförünüz PKK'nın gençlik yapılanmasında görev almış. Terör örgütü propagandası yapmış etkinlikte boy göstermiş. Korumanızın kardeşi etkisiz hale getirilmiş." hatırlatması yapılan Bilgen, "Öyle bir şoförüm olmadı. ikinci o arkadaşa. Şirket üzerinden işe girmiştir. Güvenlik prosedürü nettir. Savcılığa intikal eden süreçte de ceza almadılar." dedi.

Ayhan Bilgen'e belediye başkanlığı dönemindeki PKK'lı personeller soruldu: Şehirde sicili temiz kimse mi yok?
OYNAT 04:36
Ayhan Bilgen'e belediye başkanlığı dönemindeki PKK'lı personeller soruldu: Şehirde sicili temiz kimse mi yok?
HDP'den istifa etmesinin ardından SES Partisi'ni kuran Ayhan Bilgen'e belediye başkanlığı dönemindeki PKK'lı personeller soruldu. TVNET canlı yayınında açıklamalarda bulunan Bilgen, 'Sosyolojik durumu, bizi izleyenlerin de takdir edeceğini sanıyorum. Sonuçta o coğrafyada akrabası dağa gitmiş, hayatını dağda kaybetmiş insanlar var.' dedi.

"O COĞRAFYADA HAYATINI DAĞDA KAYBETMİŞ İNSANLAR VAR"

  • "Sosyolojik durumu, yani bizi izleyenlerin de takdir edeceğini sanıyorum. Sonuçta o coğrafyada akrabası dağa gitmiş, hayatını dağda kaybetmiş insanlar var. " ifadesini kullanan Bilgen, "O söylediğiniz ismin babası cezaevinde hayatını kaybetti. Yaklaşık 80 yaşlarındaydı. Dolayısıyla suçların şahsiliği ilkesinden de hareketle, o sosyoloji de çatışmalı ortamın ortaya çıkarttığı travmaya da odaklansanız..." diye konuştu.

"PKK'YA BULAŞMAMIŞ KİMSE YOK MUYDU"

"PKK'ya bulaşmamış kimse yok muydu?" sorusu sorulan Bilgen, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Böyle tepkiler de aldık. Örgüt tarafından babası öldürülmüş kişiyi de işe aldık. Karsta başka adam yoktu onu işe aldınız gibi tepkiler de oldu. Dolayısıyla bir burada işe gelmeyen 80 civarında personelin 30'u kendisi istifa etti. 50 civarında isim de işe gelmedikleri için işten çıkarıldı. 30 civarında personel aldık.

Belediye personeli hiç almadık. Bizim dönemimizde sadece bir tek kişiyle ilgili, başkan yardımcımızla ilgili soruşturma süreci uzadı. Kendisi istifa etti."

Ayhan Bilgen'e belediye başkanlığı dönemindeki PKK'lı personeller soruldu: Şehirde sicili temiz kimse mi yok?
OYNAT 04:36
Ayhan Bilgen'e belediye başkanlığı dönemindeki PKK'lı personeller soruldu: Şehirde sicili temiz kimse mi yok?
HDP'den istifa etmesinin ardından SES Partisi'ni kuran Ayhan Bilgen'e belediye başkanlığı dönemindeki PKK'lı personeller soruldu. TVNET canlı yayınında açıklamalarda bulunan Bilgen, 'Sosyolojik durumu, bizi izleyenlerin de takdir edeceğini sanıyorum. Sonuçta o coğrafyada akrabası dağa gitmiş, hayatını dağda kaybetmiş insanlar var.' dedi.

Ayhan Bilgen CHP ve HDP'nin 15 Temmuz öncesinde yaptığı pazarlığı anlattı
GÜNDEM
Ayhan Bilgen CHP ve HDP'nin 15 Temmuz öncesinde yaptığı pazarlığı anlattı

Ayhan Bilgen CHP ve HDP'nin 15 Temmuz öncesinde yaptığı pazarlığı anlattı
OYNAT 05:35
Ayhan Bilgen CHP ve HDP'nin 15 Temmuz öncesinde yaptığı pazarlığı anlattı
SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, TVNET canlı yayınında eski partisi HDP ve CHP'nin 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde yaptığı pazarlığı anlattı. Birkaç ismin dokunulmazlıkları kaldırılması konusunda CHP'yi ikna etmek için özel bir rol oynadığını belirten Bilgen, isim vermeden bu ismin CHP'li eski Milletvekili Dursun Çiçek olduğunu ima etti. CHP'nin darbeden önceden haberdar olduğu konusunda da üstü kapalı açıklamada bulunan Bilgen, darbeden hemen önce bir darbe beklentisinin olduğu, hatta tarih verilerek 'Dışarı çıkılmaması' uyarılarının bile yapıldığını söyledi.
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