Gündem Ayının üzerinden uyuşturucu çıktı
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Ayı lakaplı torbacı Kuştepe'de yakalandı

'Ayı'nın üzerinden uyuşturucu çıktı

Şişli’de küçük yaştaki çocuklara para vererek kuryelik yaptırdığı tespit edilen ve polisin bir süredir peşinde olduğu “Ayı” lakaplı torbacı ve oğulları kıskıvrak yakalandı. Polisin baskın yaptığı evde yapılan aramalarda bir miktar “skunk” diye tabir edilen ot esrar, pompalı tüfek ve tabanca bulundu. Gözaltına alınan 3 şüpheliden baba ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA
Gözaltına alınan şüpheliler ve operasyonda ele geçirilenler.
Gözaltına alınan şüpheliler ve operasyonda ele geçirilenler.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarlar üzerine yaptığı fiziki ve teknik takipler sonucu “Ayı” lakaplı Turan A.’nın Kuştepe’de torbacılık yaptığını belirledi.

Tespitin yapılmasının ardından şahsı takibe alan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hazırlıklarını tamamlayarak operasyon için düğmeye bastı. Harekete geçen ekipler, önceki gün saat 15.00 sıralarında Kuştepe İnönü Caddesi üzerindeki torbacının evine girecekleri esnada içeriden 13 yaşındaki E.M.’nin çıktığını gördü. Çocuğun elinde bir şey sakladığını gören polis, uyuşturucu madde olduğunu fark etti.

Sen malı sat ben sana harçlık vereceğim

Bunun üzerine polisin soru sorduğu çocuk, içerideki bir şahsın kendisine uyuşturucu maddeyi verip, “Bunu aşağıya indir birazdan biri gelip sana 50 lira verecek, sen de elindeki malzemeyi ona ver, ben de bunun karşılığında sana harçlık vereceğim” dediğini söyledi.

  • Çocuğun söylediklerinin ardından eve baskın düzenleyen polis, içerideki Turan A. ve oğulları Mert A. ile “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan aranan Cem A.’yi gözaltına aldı. Polisin evde yaptığı aramalarda bir miktar “skunk” diye tabir edilen ot esrar, pompalı tüfek ve 12 adet mermi ele geçirdi.

Aramaların ardından gözaltına alınan baba Turan ve 2 oğlu emniyete götürüldü. Burada işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Turan A. ve oğlu Cem A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer oğlu Mert A. ise serbest bırakıldı.

Tabanca, mermi ve haplar ele geçirildi

Öte yandan operasyon kapsamında polis, Kuştepe Köz Sokak üzerinde takibini yaptığı bir eve daha baskın düzenledi. Burada yapılan aramalarda tabanca ve mermileri basılı şarjör ve yine tabancaya ait 24 adet mermi ile uyuşturucu etkisi olan ve kırmızı reçeteye tabi 89 adet hap ele geçirdi.

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Polis ekipleri, şüphelinin evinde detektör narkotik köpeklerle de arama yaptı.

Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 480 liraya da polis tarafından el konuldu. Aramaların ardından evde bulunan Derya B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kuştepe Polis Merkezine götürülen kadın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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