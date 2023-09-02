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Aylık kazancı 1 milyon liraymış: Randevulu muskacıya gözaltı

Diyarbakır'da, etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili avlulu evde, kendini 'şeyh' olarak tanıtıp randevulu sistemle günde yaklaşık 300 kişiden, isteklerine göre 250 TL ya da 500 TL ücret alan A.A., gözaltına alındı. Şüphelinin aylık kazancının 1 milyon TL olduğu öğrenildi

10:02 . 2/09/2023 Cumartesi
DHA
Muskacı gözaltına alındı.

Muskacı gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde, etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili avlulu evde, kendini 'şeyh' olarak tanıtan A.A.'ya muska yaptırmak isteyenlerin oluşturduğu kalabalık basına yansımış, büyük yankı uyandırmıştı.

Yeşil fiş 500 beyaz fiş 250

Randevulu sistem ile çalışılan eve sabah gelenler, kapıdaki görevliden muska yazdırmak için yeşil renkli fiş alıp 500 TL, dua ettirmek isteyenler ise beyaz renkli fiş alıp 250 TL ücret ödüyor, fişle içeri giriyor, genelde öğleden sonra eve gelen A.A.'yı görüp, sorunlarını anlatıyor. Aylık kazancının 1 milyon TL'nin üzerinde olduğu belirtilen A.A.'nın ayrıca akşamları, Kayapınar ilçesindeki bir evde 'VIP hizmet' adı altında varlıklı kişilere muska yazdığı öğrenildi.

Günde 250-300 kişinin geliyor

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından A.A., gözaltına alındı. Emniyete götürülen A.A.'nın işlemleri devam ediyor. Muska yazan şeyhe günde muska yazdırmak için 250-300 kişinin geldiği ifade edilmişti.






#Diyarbakır
#Bağlar
#muska
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