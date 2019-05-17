Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Ayrımcılık yok
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
POLİTİKA

Ayrımcılık yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Temsilciler Meclisi Avrupa İşleri Komisyonu Başkanı Angel Tilvar’ı kabulünün ardından AB Başkanlığında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bekir Gezer
Bekir Gezer

Sorular arasında, imam hatip lisesi mezunu Bekir Gezer’in Dışişleri Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü olarak atanmasına yönelik sosyal medyadaki getirilen eleştiriler de yer aldı. “Bakanlığımızda çalışan diplomatlarımız, bana göre dünyanın en başarılı, en bilgili, en donanımlı diplomatlarıdır. Ben arkadaşlarımla gurur duyuyorum” diyen Çavuşoğlu, hâlâ imam hatipli-imam hatipli değil şeklinde ayrımın yapılıyor olmasından ötürü üzüldüğünü söyledi. Diplomatların idari, mali, personel gibi konularla ilgilenmemeleri ve kendi alanlarına yoğunlaşmasını istedikleri için oluşturulan yeni birimin başına Bekir Gezer’in getirildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: “Bu tür suni eleştirileri doğru bulmuyoruz. Atamalarda objektif kriterler koyduk. Önceden belli bir grup diplomat iyi yerlere giderdi. Şimdi bütün diplomatlarımız Afrika’ya da gidiyor, Latin Amerika’ya da gidiyor, Avrupa’ya da gidiyor. Artık dünyada bütün tüm bölgeler bizim için önemlidir. Ayrım yok.”

Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığının '19 Mayıs' davetine katılacak
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığının '19 Mayıs' davetine katılacak
ABDden Türkiyeye vergi indirimi

ABD'den Türkiye'ye vergi indirimi

​ABD Başkanı Trump, çelik ithatalatında uygulanan vergi oranını yarıya indirdi.
Hesabını sormasını bilirim

Hesabını sormasını bilirim

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a sert tepki.
Seçime katılmayacaklar

Seçime katılmayacaklar

​Demokrat Parti, İstanbul seçimlerinde 22 bin 268 oy almıştı.
Göçmenleri taşıyan<br> kamyon devrildi

Göçmenleri taşıyan
kamyon devrildi

​Kazada 5 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.
Kılıçdaroğlu<br>davete katılacak

Kılıçdaroğlu
davete katılacak

Cumhurbaşkanlığı, 19 Mayıs törenine davet etmişti.
El Hamra'nın<br>ruh ikizi

El Hamra'nın
ruh ikizi

Alcazar; İslam sanatının şahikalarının ev sahibi.
Avukatıyla görüşebilecek

Avukatıyla görüşebilecek

​Adalet Bakanı, Öcalan'la ilgili yasağın kaldırıldığını duyurdu.

Kene paniği

Kene paniği

​İlçede kenelerin virüs taşıyıp taşımadığına dair inceleme başlatıldı.
Hakurk'a operasyon

Hakurk'a operasyon

Kuzey Irak'taki operasyonda 2 terörist öldürüldü.
Bir ize rastlanmadı

Bir ize rastlanmadı

Kayıp Ecrin için başlatılan kazıdan sonuç çıkmadı.
Ateş sınır<br>görevine hazır

Ateş sınır
görevine hazır

20 adet ​zırhlı mobil güvenlik aracı göreve başlıyor.
Kanıtlandı

Kanıtlandı

Dünya çapında zayıflattığı belirlenen 25 gıda!
Yaş çay<br>alım fiyatı açıklandı

Yaş çay
alım fiyatı açıklandı

​2019 yılı için 13 kuruş destekleme yapılacak.
Bilirkişi raporunda<br>cinayet detayları

Bilirkişi raporunda
cinayet detayları

​Şule Çet'in ölümüyle ilgili rapor ortaya çıktı.
Şaka gibi borç

Şaka gibi borç

​15 gün arayla iki defa elektriklerini kestiler.
Böyle bir ismi<br>DSP desteklemez

Böyle bir ismi
DSP desteklemez

DSP Lideri, CHP adayının FETÖ ve Kandil desteğine vurgu yaptı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.