Ayrımcılık yok

Sorular arasında, imam hatip lisesi mezunu Bekir Gezer’in Dışişleri Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü olarak atanmasına yönelik sosyal medyadaki getirilen eleştiriler de yer aldı. “Bakanlığımızda çalışan diplomatlarımız, bana göre dünyanın en başarılı, en bilgili, en donanımlı diplomatlarıdır. Ben arkadaşlarımla gurur duyuyorum” diyen Çavuşoğlu, hâlâ imam hatipli-imam hatipli değil şeklinde ayrımın yapılıyor olmasından ötürü üzüldüğünü söyledi. Diplomatların idari, mali, personel gibi konularla ilgilenmemeleri ve kendi alanlarına yoğunlaşmasını istedikleri için oluşturulan yeni birimin başına Bekir Gezer’in getirildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: “Bu tür suni eleştirileri doğru bulmuyoruz. Atamalarda objektif kriterler koyduk. Önceden belli bir grup diplomat iyi yerlere giderdi. Şimdi bütün diplomatlarımız Afrika’ya da gidiyor, Latin Amerika’ya da gidiyor, Avrupa’ya da gidiyor. Artık dünyada bütün tüm bölgeler bizim için önemlidir. Ayrım yok.”

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