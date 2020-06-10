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Gündem Babasına ilaç yazdıramadı diye doktorlara bıçak ve demir çubukla saldırdı
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Babasına ilaç yazdıramadı diye doktorlara bıçak ve demir çubukla saldırdı

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son durağı İstanbul Esenyurt oldu. Babasının kimliğini beyan etmediği için ilaç yazdıramayan bir kişi, Yenikent Aile Sağlığı Merkezi'ndeki doktorlara bıçak ve demir çubukla saldırdı.

Haber Merkezi DHA
Saldırganın görüntüleri kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Saldırganın görüntüleri kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Esenyurt Yenikent mahallesinde bulunan Yenikent Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen bir kişi, babasının mide rahatsızlığı için ilaç yazdırmak istedi ancak kimlik beyan etmediği için sağlık merkezindeki doktorlar ilaçları yazmadı. Doktorların kimliğin getirilmesi gerektiğini söylemesi üzerine ayrılan kişi, kısa süre sonra elinde bir bıçak ve demir çubukla sağlık merkezini bastı.

Esenyurt'ta doktorlara bıçaklı ve demir çubuklu saldırı kamerada
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Esenyurt'ta doktorlara bıçaklı ve demir çubuklu saldırı kamerada
İstanbul Esenyurt'ta babasının kimlik belgesini beyan etmediği için ilaç yazdıramayan bir kişi, Aile Sağlığı Merkezi'ndeki doktorlara bıçak ve demir çubukla saldırdı. Saldırganın babasının olaydan haberi olmadan yaklaşık bir saat sonra kimliğiyle geldiği sağlık merkezinde ilaçlarını yazdırdığı ortaya çıktı.

Demir çubuğu doktorun boğazına dayadı

Sağlık çalışanlarına küfür ve hakaret eden saldırgan, elindeki demir çubuğu sağlık merkezindeki doktorun boğazına dayadı. Saldırgan, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalışan diğer doktoru fark etti. Elindeki demir çubuğu olayı görüntüleyen doktora doğru fırlatan saldırgan, içeridekileri de tehdit etmeye başladı. Demir çubuğun kimseye isabet etmemesi sonucu herhangi bir yaralanma olmadı.

Sağlık ocağında doktora saldırı kamerada
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Sağlık ocağında doktora saldırı kamerada
İstanbul Esenyurt'ta bir sağlık ocağına gelen kişi, rapor yazmayan doktora saldırdı. Doktorun boğazını sıkan saldırgan, polis gelmeden olay yerinden kaçtı.

  • Saldırgan, "Evden silah alıp geleceğim" diyerek sağlık merkezinden ayrıldı. Bunun üzerine içeridekiler, sağlık merkezinin giriş kapılarını kilitleyip polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sağlık merkezi önünde nöbet tuttu.

Randevusuz muayene olmak isteyen hasta doktora saldırdı
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Randevusuz muayene olmak isteyen hasta doktora saldırdı
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde randevusuz muayene olmak isteyen bir kişi doktorun burnunu kırdı. Doktor Altunpak'ın şikayeti üzerine polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Saldırı anı hastanenin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Hastalar dışarıda bekledi

Çıkan olay nedeniyle hastaların içeri giremeyerek sağlık merkezinin önündeki bekledikleri görüldü. Sağlık çalışanları Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, saldırgandan şikayetçi oldu. Sağlık merkezindeki güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, saldırganın Enginay E. olduğunu tespit etti.

Evinden aldılar

Evine baskın düzenleyen ekipler, olaydan bir saat sonra şüpheli Enginay E.'yi gözaltına aldı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin işlemleri devam ediyor.

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