Gündem Babasının 39 bin dolarını çaldı şehir dışına çıkarken otobüste yakalandı
MARDİN

Babasının 39 bin dolarını çaldı şehir dışına çıkarken otobüste yakalandı

Mardin'de bir genç kız babasına ait 39 bin doları çalarak şehir dışında kaçmak istedi. Babasının şikayeti üzerine harekete geçen ekipler ise genç kızı yolcu otobüsünde yakaladı.

Haber Merkezi AA
Babasının 39 bin dolarını çaldı şehir dışına çıkarken otobüste yakalandı
Mardin'de babasına ait 39 bin doları alıp il dışına kaçmak istediği iddia edilen genç kız yakalandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde babasına ait 39 bin doları alarak, şehir dışına kaçmak istediği iddia edilen genç kızı polis ekipleri yakaladı.

Alınan bilgiye göre, F.A'nın, evinden kendisine ait 39 bin doların çalındığını bildirmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

YOLCU OTOBÜSÜNDE YAKALANDI

F.A'nın kızı H.A'dan (22) şüphelenen ekipler, yaptıkları çalışmada, genç kızın bulunduğu yolcu otobüsünün Şanlıurfa'ya seyir halinde olduğunu tespit etti.

Mardin-Şanlıurfa kara yolunda otobüsü durduran ekipler H.A'yı yakaladı. Yapılan üst aramasında bulunan 39 bin dolar muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan H.A. serbest bırakılırken, 39 bin dolar baba F.A'ya teslim edildi.

H.A'nın, ailesinden uzakta kendisine yeni bir hayat kurmak istediği için kaçtığı öne sürüldü.

Annesinden çalıp baraj gölüne attı: Balık adamlar böyle çıkardı
FOTOĞRAF 13
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Olay, Kale ilçesi Habibler Mahallesi'nde meydana geldi. Eve geldiğinde çelik kasasının yerinde olmadığını gören 75 yaşındaki Gülsüm M., jandarmayı arayarak yardım istedi.
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İhbar üzerine eve gelen ekipler, yaptıkları incelemelerde evdeki parmak izlerinin aile üyelerine ait olduğunu tespit etti.
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Ardından Gülsüm M.'nin öz oğlu Turgut M. ve gelini Serpil M.'yi gözaltına aldı.
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İkili sorgusunda kasayı çaldıklarını itiraf ederken suç ortaklarının da kuzenleri Ali M. olduğunu söyledi. Bunun üzerine jandarma Ali M.'yi de gözaltına aldı.
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Şahısların çelik kasayı çaldıktan sonra üst bölmesini oksijen ve çeşitli araç gereç kullanarak açtıkları ve içerisindeki 12 bin TL'yi aldıkları öğrenildi.
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Hırsızlık şüphelilerinin kasanın alt kısmını ise açamadıkları öğrenildi. Kasanın içindeki parayı alan şahısların sonrasında ise araçla kasayı Tavas ilçesindeki Çalıköy Baraj Gölü'ne götürüp burada suya attıkları öğrenildi.
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Kasanın yerini öğrenen jandarma ekipleri sonrasında Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Su Altı Arama ekiplerinden yardım isteyerek gölete gitti.
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Bölgeye gelen balık adamlar bot yardımıyla gölete girerek kasanın yerini buldu ardından vince bağlanan halatla kasa karaya çıkarıldı.
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Jandarma ekipleri kasayı alarak sahibine teslim edilmek üzere karakola götürdü. Kasanın çıkarılma çalışmalarını ise çevre sakinleri büyük merakla izledi.
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Olayda gözaltına alınan Gülsüm M.'nin öz oğlu Turgut M. ve gelini Serpil M. ile yeğeni Ali M., ifadelerinin ardından jandarma ekipleri tarafından Kale Adliyesi'ne sevk edildi.
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Şahısların savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.
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Öte yandan, olayda çalınan 12 bin TL ise şahıslardan alınarak anne Gülsüm M.'ye teslim edildi.
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Annesinden çalıp baraj gölüne attı: Balık adamlar böyle çıkardı
Denizli'nin Kale ilçesinde bir şahıs eşi ve kuzeni ile bir olup öz annesinin evindeki çelik kasayı çaldı. Kasanın içindeki 12 bin TL parayı alan şahıslar, kasayı baraj gölüne attı. Olayın ardından şahıslar yakalanırken, kasa ise balık adamlar tarafından atıldığı yerden çıkarıldı.


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