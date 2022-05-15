Gündem Bağcılarda Esfendiyar Kuran Kursunun temeli atıldı
İSTANBUL

Bağcılar'da Esfendiyar Kur’an Kursu’nun temeli atıldı

Bağcılar Belediyesi, İlçe Müftülüğü ve hayırsever iş adamı Saadettin Erdinç’in katkılarıyla hayata geçirilecek olan Esfendiyar Kur’an Kursu’nun temeli atıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bağcılarda Esfendiyar Kur’an Kursu’nun temeli atıldı
Esfendiyar Kur’an Kursu

Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi sakinleri, yeni bir Kur’an Kursu’na kavuşuyor. Bağcılar Belediyesi, İlçe Müftülüğü ve hayırsever iş adamı Saadettin Erdinç’in katkılarıyla hayata geçirilecek olan Esfendiyar Kur’an Kursu’nun temeli atıldı. Temel atma törenine Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Ağrı İl Müftüsü Celal Büyük, AK Partisi İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz, iş insanı Sadettin Erdinç ve vatandaşlar katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Başkan Özdemir, yeni Kur’an kursunun ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

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