Bağcılar'da gençlere sel farkındalık eğitimi verildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin: Çıplak arama yöntemi uygulansa en başta ben karşı çıkarım

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, TVNET canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Zengin, çıplak arama iddiaları ile ilgili söylediği 'Şiddet gören kadın bir yılı beklemez' sözüyle 'kadınların gördükleri şiddeti ifade edemedikleri' yönündeki açıklamasının çelişip çelişmediği sorusuna yanıt verdi. Sözlerinin çelişmediğini ifade eden Zengin, 'Bu içeride olan kızlar FETÖ nedeniyle gözaltına alınmışlardı. Bunu örtmek için bu konuyu gündeme getirdiler. Mevzuatta onların tarif ettiği gibi bir arama yöntemi yok. Bir kişi üzerinde hiçbir şey kalmayacak şekilde aranamaz. Böyle bir şey olursa en başta ben karşı çıkarım.' dedi.