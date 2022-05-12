Gündem Bağcılarda gençlere sel farkındalık eğitimi verildi
İSTANBUL

Bağcılar'da gençlere sel farkındalık eğitimi verildi

Doğal afetlere karşı gençleri bilinçlendirme amacıyla Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay Derneği ortaklığında “Sel Farkındalık” eğitimleri düzenlendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul haber: ​Bağcılarda gençlere sel farkındalık eğitimi verildi
“Sel Farkındalık” eğitimleri.

Doğal afetlere karşı gençleri bilinçlendirme amacıyla Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay Derneği ortaklığında “Sel Farkındalık” eğitimleri düzenlendi. Bu çerçevede Nisan ayı içinde ilçede bulunan 34 lisede programlar gerçekleştirildi. Bir ay süren ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitimlere 3 bin 257 öğrenci katıldı. Seminerlerde uzman isimler yaptıkları sunumlarda sel afetiyle mücadeleden afet sırasında doğru sergilenecek davranış modellerine kadar birçok konuda bilgi verdi. Eğitimlere katılan gençlere sertifikaları da takdim edildi. Afet bilincinin önemine değinen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de “Yarınlarımız olan çocuklarımızı sel başta olmak üzere afetlere karşı uyarmak, bilinçlendirme çalışmalarımızı daha da yoğunlaştıracağız” dedi.

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